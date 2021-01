Le fil info:

Les infos du matin:

© D.R.

n'était pas présent à Neerpede pour la reprise. Plus d'infos ici

- Découvrez ici, vers quel mercato se dirigent les clubs néerlandophones.

- Obbi Oulare et Felipe Avenatti ont été écartés du noyau pro du Standard. L'Uruguayen intéresserait un autre club belge, plus d'informations ici.

- Plusieurs cadres de Pro League sont libres de négocier avec d'autres clubs depuis vendredi dernier. Découvrez une liste non-exhaustive de ces joueurs ici.

© D.R.

- Selondevrait quitter le Bayern Munich en juin prochain pour rejoindre le Real Madrid. Le joueur arrive en fin de contrat et ne devrait pas être prolongé au Bayern.

- Michael Zorc, directeur sportif du Borussia Dortmund, a affirmé dans un entretien avec le Bild, que le club n'avait rien reçu pour Julian Brandt. Différents médias avaient rapporté, l'intérêt d'Arsenal pour le joueur allemand.

© D.R.

pourrait bien prolonger son aventure à Manchester City jusqu'en 2025. Selon Fabrizio Romano, le club anglais devrait bientôt proposer un nouveau contrat au joueur belge.

- Une autre prolongation en vue en Premier League. Lucas Digne devrait poursuivre avec Everton affirme le Liverpool Echo.

- Franck Lampard ne ferait plus l'unanimité à Chelsea et il pourrait bientôt quitter son poste d'entraîneur selon The Athletic. Le nom de Tuchel a déjà été mentionné par la presse britannique.

- Diego Costa pourra rejoindre l'Angleterre selon Le Figaro. Libre depuis un petit temps après son passage à l'Atlético Madrid, Wolverhampton aimerait attirer le joueur espagnol pour remplacer Jimenez, blessé. Arsenal serait également intéressé par le profil du joueur.

© D.R.

- Si l'on en croit les informations relayées paraurait été proposé au Real Madrid et à l'Atlético Madrid. L'Inter souhaite se séparer du joueur Danois qui n'a pas réussi à s'imposer en Italie et qui a vu son temps de jeu diminuer.

- Dani Ceballos pourrait être de nouveau prêté par le Real selon Sky Italia. Le club espagnol devrait rappeler son joueur, prêté à Arsenal, pour le prêter de nouveau mais cette fois-ci en Italie à la Juventus ou à l'AC Milan.

© D.R.

- D'après, Le PSG négocierait avec Everton pour transformer le prêt deen un accord permanent pour une somme d'environ 35 millions d'euros.

- RMC a annoncé le départ d'Henry Onyekuru de Monaco. Selon le média français, il pourrait être prêté au Galatasaray où il avait déjà évolué par le passé.

© D.R.

- Selonpourrait quitter Naples. L'entourage du joueur polonais aurait déjà rencontré plusieurs clubs, toutefois Naples assure que rien n'est fait pour l'instant.

- L'AC Milan cherche un défenseur si l'on en croit les informations de Sky Italia. Le club italien aurait jeté son dévolu sur Mohamed Simakan de Strasbourg mais le club français souhaiterait garder son jeune joueur.

- Andrea Pirlo a déclaré, après le match contre l'Udinese, ne pas écarter la piste d'Olivier Giroud pour renforcer son attaque. Le Français pourrait donc découvrir prochainement un nouveau championnat.