De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, ce qui a déjà été fait par le Standard, tandis que Bruges et Genk prépareront la lutte pour le prochain titre en essayant de garder leurs meilleurs éléments tout en réussissant de bonnes affaires. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air.

Les infos du matin

© D.R. - Arrivé la semaine dernière au Standard, Felipe Avenatti n’a pas encore vu son transfert être officialisé par le club. Du coup, l’inquiétude grandissait du côté des supporters dont certains avaient même peur de voir le joueur échapper au Standard. Michel Preud’homme a tenu à éclaircir ce dossier. “Il est encore blessé. Tant que je n’ai pas le feu vert du staff médical, on ne prend pas de risque. Quand il est arrivé, il en avait encore pour quinze jours donc j’espère l’avoir fin de semaine prochaine. Si le transfert n’a pas encore été officialisé, c’est tout simplement parce qu’il doit être totalement guéri pour effectuer le dernier test physique. Mais il n’y a aucun problème, Felipe a envie de jouer pour le Standard depuis le mois de décembre, maintenant qu’il y est, il ne va pas partir (rires).” Voilà de quoi rassurer les fans rouches les plus inquiets.

- Martin Hongla, un milieu de terrain défensif camerounais de 21 ans, est la troisième recrue de l’Antwerp. Il a signé un contrat de quatre ans. Il appartenait depuis 2016 à Grenade, de retour en Primera Division espagnole, cette saison. Hongla avait été prêté au FC Barcelone B en 2018, puis au club ukrainien de Karpaty, pour lequel il a inscrit deux buts et délivré autant d’assists, en quinze matchs.

- Le Néerlandais Menno Koch transféré à Eupen. Menno Koch, 25 ans, un défenseur central formé au PSV s’est engagé pour trois ans (jusqu’en 2022) en faveur de l’AS Eupen. Koch était le capitaine du NAC Breda la saison dernière.

- Le Racing Genk a renforcé sa défense centrale en recrutant Carlos Cuesta, un Colombien de 20 ans, à l’Atlético Nacional. Il a signé un contrat de cinq ans. Cuesta a débuté en équipe première en 2016, et est capitaine de l’équipe nationale colombienne U20. Il était notamment convoité par l’Ajax. Le prix du tranfert pourrait atteindre 5 millions d’euros, dont 1,2 million de bonus.

- Prêté la saison dernière à Eupen, Rocky Bushiri quitte Ostende. Le défenseur international espoirs a signé jusqu’en juin 2023 avec Norwich.

- Jelle Van Damme, 35 ans, a annoncé qu’il avait décidé de poursuivre sa carrière à Lokeren, où il avait jadis débuté en équipes de jeunes.

© D.R. - À la recherche d’un nouveau manager depuis le départ soudain de Rafael Benitez, Newcastle songerait à faire de Roberto Martinez le possible successeur de son compatriote. Sauf que les chances de voir le Catalan quitter son poste pour rejoindre le 13e de Premier League la saison passée apparaissent plus que minces, son entourage évoquant "une rumeur sans fondement". "Je suis concentré sur mon boulot que je veux finir. Je crois dans les contrats", nous avait confié Martinez en marge de l’Euro Espoirs en Italie et dont le bail expire à l’été 2020.

- Les chances pour que Youri Tielemans reprenne l’entraînement ce lundi à Monaco sont de plus en plus minces. Désireux de quitter un club où Leonardo Jardim ne compte pas sur lui, le Diable est sur le point de voir son souhait de s’en aller et de retourner à Leicester doublement exaucé. Ces derniers jours, les négociations entre la direction monégasque et son homologue anglaise où le milieu sort d’un prêt très réussi ont d’abord donné l’impression de stagner mais sont bien parties pour très vite s’accélérer. Conscient de la valeur d’un joueur acheté 25 millions d’euros, l’état-major du club de la Principauté a rapidement fixé un prix : 40 millions de livres, soit un peu moins de 45 millions d’euros. Et les Foxes, en pole dans ce dossier, sont désormais prêts à cet investissement qui va faire du Bruxellois le joueur le plus cher de l’histoire du club tout en faisant entrer 1 575 000 millions d’euros dans les caisses anderlechtoises au titre des indemnités de formation. En plus de Youri Tielemans (voir page 1), Leicester est sur le point d’accueillir l’attaquant espagnol de Newcastle Ayoze Pérez contre 35 millions d’euros.

- Manchester City est en passe de frapper un premier grand coup dans ce mercato estival. Les Citizens ont accepté de racheter la clause libératoire de 70 millions d’euros de Rodri, le milieu de terrain international espagnol de l’Atletico Madrid recruté l’an passé 20 millions à Villarreal.

© D.R. - Lyon a officialisé l’arrivée du milieu brésilien de Lille Thiago Mendes dans une transaction estimée à 25 millions d’euros.

© D.R. - Relégué avec Guingamp, Marcus Thuram va rebondir à Mönchengladbach. Le fils de Lilian, attaquant international espoirs, coûtera 12 millions hors bonus aux Allemands.

- Champion du monde avec l’Allemagne en 2014, Erik Durm rentre au pays. Le défenseur quitte Huddersfield pour l’Eintracht Francfort.

© D.R. - L’attaquant portugais de 19 ans Joao Felix, formé au Benfica Lisbonne, a rejoint l’Atlético Madrid en échange de 126 millions d’euros. Un record pour le championnat portugais. L’Atletico Madrid a enregistré les signatures du défenseur central brésilien Felipe contre 20 millions d’euros milieu de terrain mexicain Hector Herrera qui débarquent de Porto.