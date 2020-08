Le fil info:

Cela bouge au niveau des transferts à Anderlecht. Plus d'informations ici.

- Zulte Waregem renforce sa défense. Il s'agit de William Banda, défenseur central français. Le joueur de 20 ans arrive en provenance de la Roma sous la forme d'un prêt, avec option d'achat à 3 millions, d'après le Nieuwsblad.

- Un défenseur hollandais à Beveren. Le Nieuwsblad annonce que le club waaslandien a fait signer Jenthe Mertens, 20 ans, arrivé tout droit de la deuxième division hollandaise, et plus précisément du Go Ahead Eagles.

Jadon Sancho se rapproche de Manchester United. Sky Sports affirme que l'actuel joueur de Dortmund serait proche de trouver un accord avec la direction mancunienne au sujet d'un contrat de 5 ans. Il ne reste plus qu'à trouver un terrain d'entente entre les deux clubs. Le transfert serait estimé aux alentours de 120 millions d'euros.

- Chelsea jette son dévolu sur Sergio Reguilon. Le latéral gauche de 23 ans, prêté cette saison à Séville par le Real, ne devrait pas poursuivre sa carrière à Madrid. Sky Sports annonce qu'une offre de 20 millions va être faite par Chelsea, dont la priorité reste cependant Ben Chilwell (Leicester).

Emery veut Takefusa Kubo à Villareal. Le "Messi japonais" de 19 ans appartient au Real mais sera vraisemblablement prêté cette saison. Osasuna, le Celta et Séville sont aussi sur le coup, selon Onda Cero.

Alexis Sánchez, tout proche de... rester à l'Inter. Sky Sports affirme que l'Inter et Manchester United ont trouvé un accord: le Chilien restera définitivement en Italie. Si Manchester ne touchera pas d'argent pour le transfert, il se défait d'un salaire de 7 millions.

- Antonio Conte dément les rumeurs de départ. Selon Sky Italia, l'extravagant tacticien aurait eu un entretien téléphonique hier soir avec son président Steven Zhang pour apaiser les tensions. L'ancien coach de la Squadra Azzurra a ensuite donné une interview à l'agence italienne Ansa "Je me suis engagé dans un projet de trois ans avec l'Inter et, comme je l'ai toujours fait dans ma vie, je vais travailler dur et me battre de toutes mes forces et de tout mon pouvoir pour en faire un projet gagnant".

- Jan Vertonghen en Serie A ? D'après Mundo Deportivo, le Diable serait très proche de la Roma en cas d'échec des négociations avec Smalling. Les Romains prépareraient un contrat de deux ans pour le joueur le plus capé de l'histoire des Diables.

Et si Cristiano Ronaldo avait été Parisien sans le coronavirus? C'est en tout cas ce qu'affirme France Football. L'entourage de CR7 aurait vu d'un bon oeil un départ vers le PSG cet été.