Une recrue arrive au Standard ce samedi.

- Le Lierse se renforce. Mathieu Troonbeeckx, ailier de 22 ans, arrive en provenance de Saint-Trond.

- Manchester United va relancer le dossier Sancho. Alors que Dortmund tient absolument à conserver son attaquant de 20 ans, les Red Devils souhaitent désormais concrétiser les commissions d'agent pour les représentants de l'attaquant anglais, avant de proposer une nouvelle offre au club allemand, d'après le Daily Mail. C'est décidément l'un des feuilletons de l'été....

- Lionel Messi songe sérieusement à rester au Barça. Alors que la presse argentine l'annonçait hier, les médias espagnols viennent confirmer la rumeur ce matin. Le capitaine blaugrana souhaite toujours quitter son club de toujours, mais il est conscient de la difficulté de l'opération et de l'inflexibilité de Bartomeu. Ne souhaitant pas partir par la petite porte, le sextuple Ballon d'Or serait prêt à rester un an de plus et ainsi partir librement la saison prochaine.

- Le Barça pourrait libérer Samuel Umtiti. La Cadena Ser annonce que le Barça pourrait lâcher librement son champion du monde, faute d'offres.

- Zidane suit attentivement Dani Olmo. L'attaquant de Leipzig intéresse le coach du Real Madrid. Son prix est estimé à 40 millions d'euros, d'après Bild.

- Simeone accueille son fils cadet. Giuliano Simeone, 17 ans et arrivé en provenance de River Plate, a signé son tout premier contrat pro chez les Colchoneros.

- Milan Skriniar veut rester à l'Inter. Annoncé du côté du PSG pour remplacer Thiago Silva, le défenseur slovaque de 25 ans souhaite poursuivre sa carrière en Lombardie, suite à une interview accordée à Mediaset "J'ai toujours un contrat de trois ans et je suis un joueur de l'Inter. Conte me veut toujours à Milan, je n'ai aucune raison de quitter le club."

- La Fiorentina souhaite faire revenir Lucas Torreira en Serie A. L'actuel joueur d'Arsenal, peu utilisé par Arteta, pourrait faire son retour en Italie après un passage à la Sampdoria. Le Times affirme que la Fiorentina aurait trouvé un accord avec les Gunners pour l'Uruguayen de 24 ans.

- Qui pour remplacer Schick à Leipzig ? Alors que le Tchèque va s'engager à Leverkusen, Nagelsmann prépare déjà l'avenir. Bild annonce que le récent demi-finaliste de la C1 pense à Dusan Vlahovic (Fiorentina) et Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb).

- Mariano Diaz à Benfica, ça coince. Les deux parties ne seraient pas tombées d'accord quant au salaire. L'attaquant du Real réclame 4,2 millions, tandis que le club lisboète en propose 4, d'après AS.