est le nouveau coach de l'Antwerp. Plus d'infos ici

- Nicolas Frutos a refusé un poste d'entraîneur dans une grande équipe argentine, découvrez ici de quel club il s'agit.

- Michael Krmencik a été prêté au PAOK Salonique. Plus d'informations ici.

- Le Suisse Roger Stilz a été désigné nouveau directeur sportif de Waasland-Beveren. Il a travaillé ces quatre dernières années comme directeur du centre de formation de St-Pauli en Allemagne.

pourrait bien quitter l'Allemagne et le Bayern Munich pour rejoindre le Real d'après les informations de. Le média annonce que des contacts ont déjà été pris entre l'agent du joueur et le Real Madrid.

- Le RB Leipzig se positionne pour Mohamed Simakan de Strasbourg selon Sky Sports. Le club français souhaiterait 20 millions d'euros pour lâcher son joueur. L'AC Milan serait également sur le coup.

- West Ham devrait rappeler, en prêt à Porto où il serait peu productif selon. Le club anglais voudrait lui trouver un nouveau club pour le prêter une nouvelle fois.

- Frank Lampard est encore à la tête de Chelsea mais plus pour très longtemps selon The Independent. Pour ses remplaçants, le nom de Tuchel avait déjà été mentionné. Cette fois-ci ceux de Massimiliano Allegri, de Brendan Rodgers et Ralph Hasenhüttl viennent d'apparaître.

- The Times rapporte que Kevin De Bruyne aurait refusé une première offre de prolongation de Manchester City. Plus d'infos ici.

- West Ham pourrait faire revenir Marko Arnautovic d'après Sky Sports. Le média anglais semble tout de même pessimiste quant à la réussite de ce transfert car le salaire du joueur en Chine et beaucoup trop élevé. L'Autrichien de 31 ans n'a pas perdu son sens du but au Shanghai SIPG avec 17 goals en 35 apparitions toutes compétitions confondues.

- Christian Eriksen pourrait faire son retour en Angleterre selon La Gazetta dello Sport. Wolverhampton aurait pris des renseignements auprès de l'Inter pour l'ancien de Tottenham. L'Ajax aimerait également attirer le joueur danois.

- Laissé libre par l'Atlético Madrid,aimerait retrouver un club et il pourrait retourner en Premier League si l'on en croit les informations de. Wolverhampton et Arsenal seraient intéressés par le joueur espagnol.

- Selon El Chiringuito, Sergio Ramos pourrait quitter le Real Madrid pour rejoindre le PSG. Le défenseur est en fin de contrat en juin. Lionel Messi, également en fin de bail au Barça, a été lui aussi associé au club français.

a officiellement été prêté sans option d'achat et jusque la fin de saison à l'OGC Nice par Arsenal.

- Le LOSC aurait reçu une offre intéressante de l'AS Rome pour Zeki Celik selon Sky Italia. Le club français aimerait vendre la révélation turque pour au moins 15 millions d'euros.

- Le média italien, Sky Italia a affirmé un intérêt de Marseille pour Pol Lirola, latéral droit espagnol de la Fiorentina. L'OM voudrait un prêt avec option d'achat.

- Juan Otero a quitté le club d'Amiens pour rejoindre le Mexique et Club Santos. L'attaquant colombien aura porté les couleurs du club pendant deux ans.

- Selonpourrait faire son retour en Italie. Le média affirme que des négociations sont en cours avec le joueur, son club chinois de Jiangsu Suning et l'Inter Milan. L'Italo-brésilien avait déjà porté les couleurs nerazzurri entre 2016 et 2018.

- Le joueur polonais de Naples, Arkadiusz Milik semble intéresser plusieurs clubs d'après Sky Italia. Marseille et la Juventus aimeraient attirer le joueur pour se renforcer. C'est également le cas de l'Atletico Madrid. Selon Gianluca Di Marzio, les Phocéens et les Colchoneros ont d'ailleurs émis une offre comprise entre 6 et 7 millions d'euros. Bien loin des exigences napolitaines qui espèrent au moins 15 millions d'euros pour le Polonais.

- La Juventus est à la recherche d'un attaquant comme l'a annoncé par Andrea Pirlo. Plusieurs pistes sont évoquées. L'une d'entre elles mène à Fabio Quagliarella de la Sampdoria. C'est ce que rapporte La Gazetta dello Sport. Le seul problème pourrait être l'âge du joueur, âgé de 38 ans, ce n'est pas un transfert pour l'avenir. Sky Sports annonce lui que la Vieille Dame aimerait s'offrir Olivier Giroud pour renforcer son attaque. Le club italien songe aussi à Arkadiusz Milik et à Fernando Llorente.

