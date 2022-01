Le fil info:





de plus en plus proche d'Anderlecht, quid de Murillo et Sardella ? - Standard: de l'intérêt en Italie pour, qui a refusé l'offre d'un club turc.

- Shinji Kagawa va-t-il signer à Saint-Trond ? L'ex-joueur de Manchester United et de Dortmund est sans club après avoir été libéré par le Paok le premier jour du mercato. Selon la presse japonaise, Saint-Trond serait en pôle pour l'accueillir, notamment grâce à la direction japonaise.

- Manchester City prêt à échangercontre? Le Daily Mail rapporte un intérêt des Citizens pour le maître à jouer néerlandais et la possibilité d'inclure son défenseur Aymeric Laporte dans la transaction.

- Arsenal veut Coutinho en prêt. Selon le quotidien Sport, les Gunners veulent se faire prêter le joueur du Barca sans option d'achat. Du côté du club catalan, on penserait pourtant à le vendre définitivement pour se soulager d'un salaire qui fait mal aux finances du club. Le joueur, lui, aimerait partir en Angleterre.

- Vincenza (Serie B) attireet. le club est dernier de Serie B et fait tout pour se maintenir à moindre frais. Le Polonais arrive libre, tandis que Jordan Lukaku a cassé son contrat à la Lazio pour obtenir plus de temps de jeu un échelon plus bas, selon Het Laatste Nieuws.

- L'AC Milan fait le forcing pour Randal Kolo Muani. Le contrat de l'attaquant du FC Nantes expire en juin prochain mais les Milanais espèrent boucler le dossier dès cet hiver selon la Gazztta dello Sport. Le but ? Devancer l'Olympique de Marseille et Francfort, qui sont aussi sur le coup.

- Le PSG est disposé à vendreselon l'Equipe. Cité à la Juventus, l'attaquant argentin pourrait voir sa situation se décanter. Mais là où la Juventus sollicite un prêt, le PSG aimerait vendre.

- Transfert d': la "guerre" est lancée entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Pour en savoir plus sur le dossier chaud du mercato, cliquez ici

- Le FC Séville piste Orsolini (Bologne). Monchi, le directeur sportif andalou, aimerait renforcer le flanc droit avec le prêt d'Orsolini selon la Gazzetta dello Sport. Le joueur compte notamment deux sélections (pour deux buts) avec la Sqaudra Azzura, il a rejoint Bologne en 2019 pour obtenir du temps de jeu après son passage à la Juventus.

prêté par l'Inter à l'Atletico Tigre, en Argentine. L'ancien attaquant de Saint-Trond revient au pays, lui qui a quitté Boca Junior très tôt pour tenter sa chance en Europe, sans succès pour le moment.