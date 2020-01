Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer.

- 9h37: l'attaquant Cenk Tosun , qui oscille entre l'infirmerie et le banc d'Everton cette saison, serait sur les tablettes de Crystal Palace, à en croire The Times . Le Turc de 28 ans vit un exercice 2019/2020 difficile et pourrait profiter de ce mouvement à Selhurst Park pour se relancer avant l'Euro.

- 9h25: Sky Sports indique que contrairement aux rumeurs allant dans ce sens, Manchester City n'est pas intéressé à l'idée de recruter le Turc Caglar Söyüncü (Leicester) cet hiver. La défense skyblue souffre de la grave blessure au genou d'Aymeric Laporte et de la fragilité de John Stones, mais tient bon, grâce notamment au jeune Espagnol Eric Garcia, dont nous vous parlions ce samedi .

- 9h06: prêté jusqu'à la fin de la saison à Tottenham par le Betis Séville, Giovani Lo Celso pourrait rester de façon permanente à Londres, d'après Marca. Selon le quotidien espagnol, il existe un accord entre les deux clubs qui permettrait aux Spurs de transférer définitivement l'Argentin dès ce mois-ci pour trente millions d'euros, ou d'attendre le mois de juin, mais la somme à débourser serait alors de quarante millions. Pour le moment, le passage du médian de 23 ans n'est pas un franc succès, mais il reprend du poil de la bête ces dernières semaines, et José Mourinho l'aurait plutôt à la bonne.

- 8h59: vu ses états de service avec Leicester, James Maddison suscite logiquement pas mal de convoitises. Notamment dans le chef de Manchester United, qui, selon le Daily Mirror, serait prêt à céder Jesse Lingard (aucun but, ni assist en Premier League cette saison), plus une grosse cinquantaine de millions d'euros pour s'offrir le milieu de terrain des Foxes. Les Red Devils seraient également d'accord de tripler le salaire de l'Anglais, qui devrait potentiellement faire une croix sur la Ligue des Champions, que son club actuel peut atteindre, ce qui ne sera vraisemblablement pas le cas de ManU.

- 8h46: toujours à Leicester, Brendan Rodgers n'a ni infirmé, ni confirmé les rumeurs d'offre pour Merih Demiral . Sky Italia annonçait ce samedi que Leicester avait déposé une proposition de trente millions d'euros sur le bureau de la Juventus, histoire d'arracher le défenseur central turc du banc bianconero. Interrogé à ce sujet après le match de FA Cup gagné contre Wigan (2-0), l'entraîneur nord-irlandais a botté en touche: "On sait ce qu'on veut accomplir lors de ce mercato et on met tout en place pour y parvenir" , a-t-il expliqué en conférence de presse. "On sait qu'on veut se renforcer. Les rumeurs sont là. C'est un joueur talentueux, il n'y a rien à ajouter."

- 8h32: et si c'était finalement à... l'Inter que Paul Pogba atterrissait ? Bien qu' Ole Gunnar Solskjaer ait affirmé que le Français ne bougerait pas, les rumeurs concernant un départ de Manchester ne faiblissent pas pour autant. Après la Juve et le Real Madrid, ce serait au tour du club milanais de s'intéresser au milieu de terrain français, selon le Daily Mirror. Antonio Conte et le joueur s'étaient côtoyés lors de leur passage commun à Turin et une réunion ne serait pas à exclure. Seul hic, United ne cédera pas son joueur, à moins que Lautaro Martínez , également pisté par Barcelone et Manchester City, ne soit inclus dans un deal que l'on imagine assorti d'une forte somme d'argent. Et si Romelu Lukaku perdait un pote pour un autre ?