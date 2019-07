Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, ce qui a déjà été fait par le Standard, tandis que Bruges et Genk prépareront la lutte pour le prochain titre en essayant de garder leurs meilleurs éléments tout en réussissant de bonnes affaires. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.

A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air.





Le fil infos

Les infos du matin

© DH - Ianis Hagi, le fils prodige du Maradona des Carpates Gheorghe Hagi, doit décider de son avenir. Selon nos sources, le Roumain de 22 ans a l'embarras du choix. Genk et Anderlecht seraient en bonne position. Genk a l'avantage pour le moment car les Limbourgeois jouent l'Europe. D'autres clubs sont intéressés par ses services en Europe. Pour connaître son prix, c'est ici!



- Alexis De Sart pourrait rebondir à l'Antwerp. Le médian va quitter Saint-Trond car son contrat se terminait le 30 juin. Le club trudonnaire a voulu activer une clause dans le contrat du joueur pour le prolonger d'un an... mais sans l'augmenter. Du coup, le clan De Sart pense que cette clause n'est pas d'application. Affaire à suivre...

© DH - Partira, partira pas? L'Inter Milan ne perd pas espoir dans le dossier Lukaku qui s'avère compliqué à finaliser. Manchester demanderait une somme comprise entre 75 et 85 millions d'euros. Soit le montant déboursé pour l'arracher à Everton il y a deux ans.

- Phil Jagielka signe à Sheffield United. Le défenseur central de 36 ans retourne dans son club formateur après 12 ans de bons et loyaux services à Everton. Le promu a allongé 4 millions sur la table pour s'offrir le vétéran.

- Loftus Cheek pourrait signer un nouveau contrat avec les Blues de Chelsea. Gravement blessé au genou, il parapherait un contrat jusqu'en 2024 selon The Mirror.

© DH - Marcelo sur le départ du Real? Le Brésilien serait une victime collatérale de l'arrivée de Ferland Mendy pour 48M. Selon The Mirror, le PSG, Arsenal, la Juve et l'AC Milan sont en course!



- Le président de l'Atletico Madrid monte au créneau pour Griezmann ! Enrique Cerezo a déclaré dans Mundo Deportivo, "La vérité, c’est que je ne sais pas mais si vous le dites, et qu’il l’a signé (le document en mars dernier, ndlr), cela aura des conséquences. Ça ne me semble pas normal, mais je ne sais pas s’il l’a signé ou non et je ne sais pas s’il va à Barcelone ou non. Attendez quelques jours, j’imagine que nous le saurons." Grizou est annoncé à Barcelone depuis plusieurs mois.

- Jese trouve une porte de sortie au Betis. C'est le Betis Séville qui accueillerait le rappeur/attaquant qui appartenait encore au PSG où il n'a jamais percé. Selon le journal El Desmarque, le Betis va acheter le joueur après un prêt d'une saison l'an dernier. Son prix devra plus que probablement être inférieur aux 25 millions déboursés par Paris pour l'arracher au Real en 2016.

© DH - Andersen de plus en plus proche de Lyon. L'OL et la Sampdoria sont presque tombés d'accord. Pour SkyItalia il ne resterait que des petits détails à régler. Le transfert devrait se boucler aux alentours de 24 millions d'euros +6 de bonus.

- Jean Michel Aulas annonce que d'autres arrivées devraient aboutir dans les prochains jours. Sur le site de son club l'OL il a déclaré: "Nous avions dit que deux joueurs pourraient partir indépendamment de Nabil (Fekir) pour les raisons qu’on connaît. Ferland (Mendy) et Tanguy (Ndombele) ont été respectivement transférés au Real et à Tottenham ce qui confirme pour ceux qui pourraient en douter de la qualité de recruteur de Flo (Maurice). Du côté des arrivées, nous avons accueilli Ciprian Tatarusanu, gardien international de premier plan, et deux milieux repérés l’un par Flo et l’autre par Juni ce qui témoigne de l’efficacité et de la complémentarité de l’organisation mise en place. Les prochains transferts le confirmeront."

© DH - Le défenseur de Dortmund, Abdou Diallo, pas insensible à l'intérêt porté par Thomas Tuchel. Chez nos confrères de L'Equipe, l'ancien joueur de Zulte Waregem a déclaré: "Un jeune joueur en Europe qui vous dit que le projet du PSG n’est pas intéressant, il n’est pas crédible. C’est un beau projet." le BVB avait payé 28 millions d'euros pour obtenir le défenseur central qui peut aussi évoluer sur son flanc gauche.

© DH - L'AC Milan courtise ardemment Dani Ceballos. Le meneur de jeu du Real a crevé l'écran pendant l'Euro U21 disputé en Italie. Cependant, selon AS, la concurrence s'annonce rude car Tottenham est également sur les rangs. Le dernier finaliste de la C1 pourrait offrir 50 millions d'euros au Real Madrid.



- Où Gonzalo Higuain va-t-il évoluer l'an prochain? L'AS Roma est chaude de tenter le coup car Edin Dzeko pourrait quitter la ville éternelle. En tout cas, la Juventus ne semble pas vouloir le garder malgré la présence de son coach fétiche Sarri.

© DH - Arnautovic devrait enfin rejoindre la Chine selon Skysports. L'Autrichien était déjà à deux doigts de craquer pour les sirènes chinoises en hiver. Le média anglais ne précise ni le club ni la somme de transfert.

- Franck Ribéry a tenu à rendre hommage à Arjen Robben. Dans un Tweet, Kaiser Franck a déclaré: "Thank You, Danke, Merci. Le meilleur coéquipier au Bayern que je pouvais imaginer, Robben ne sera jamais oublié ! Quelle carrière mon ami, profite maintenant de ton temps hors des terrains."