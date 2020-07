Journal du mercato (05/07): une journée décisive pour Victor Osimhen ? © Belga Mercato Rédaction

Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer. Le fil info : - 10h50: selon le président de Lille, Gérard Lopez, interrogé par la Voix du Nord, Victor Osimhen va prendre sa décision avant la fin de ce week-end. "On a eu plusieurs offres pour Victor. On a beaucoup échangé. On s'entend bien. Il m'a demandé et je lui ai donné le nom du club qui, à nos yeux, lui correspond le mieux de par son style, l'entraîneur et la progression qu'il envisage". Avant de lâcher un précieux indice à ce sujet: "S'il va à Naples, il va être leur superstar. Avoir Naples à ses pieds, ça doit être quelque chose dans la vie d'un footballeur et Victor a cette force de performer sous pression." C'est en effet le club de Dries Mertens qui semble tenir la corde dans les négociations. Confirmation dans la journée, peut-être...



- 10h45: le Daily Mail annonce que le PSG a rejoint la longue liste des prétendants à Allan Saint-Maximin. Le génial dribbleur de Newcastle était arrivé en provenance de Nice l'été dernier pour un peu moins de 20 millions d'euros. Sa belle première saison en Premier League a confirmé son potentiel et fait exploser sa valeur. Plusieurs équipes du top anglais seraient très intéressées par son profil.



- 10h15: selon le Mail on Sunday, Everton et Tottenham sont à la lutte pour s'attacher les services de Pierre-Emile Hojbjerg (Southampton). Le médian danois couterait environ 40 millions d'euros...



- 10h00: Malines a déjà enregistré son premier transfert du prochain mercato hivernal. Le latéral suédois Victor Wernersson arrivera gratuitement en janvier en provenance de Göteborg.



- 9h40: selon le Mail on Sunday, Thomas Partey serait enclin à rejoindre Arsenal cet été. L'achat du médian défensif ghanéen de l'Atlético Madrid risque toutefois de nécessiter de libérer quelques fonds, du côté des Gunners. Matteo Guendouzi, Alexandre Lacazette ou Lucas Torreira pourraient donc être mis sur le marché des transferts...