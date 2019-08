Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Rappelons que le mercato anglais fermera ses portes dès le 8 août, ce qui impactera tout le marché. L'Italie bouclera quant à elle son mercato le 23 août. En Belgique, France, Espagne et Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.





© D.R. - Anderlecht aurait trouvé un numéro 9. Du côté des gardiens, Didillon pourrait quitter la Belgique. Sebastiaan Bornauw devrait également quitter la Pro League. Plus d'infos aurait trouvé un numéro 9. Du côté des gardiens,pourrait quitter la Belgique.devrait également quitter la Pro League. Plus d'infos ici





Simon Mignolet débarque à Bruges. Plus de détails débarque à Bruges. Plus de détails ici





- Selon certaines sources françaises, Dijon aurait contacté Parfait Mandanda. Le club français souhaiterait faire venir le gardien gratuitement mais celui-ci est encore sous contrat avec Charleroi jusqu'en 2022.





© D.R. - Everton a confirmé la signature de Moïse Kean. L'attaquant italien quitte la Juventus pour rejoindre les Toffees qui ont déboursé environ 30 millions d'euros pour le jeune joueur de 19 ans. a confirmé la signature de. L'attaquant italien quitte lapour rejoindre lesqui ont déboursé environ 30 millions d'euros pour le jeune joueur de 19 ans.





- Paul Pogba devrait rester à Manchester United selon son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer. Le joueur français est cité, depuis le début du mercato, du côté du Real Madrid et de la Juventus.





- Solskjaer a également confirmé que le transfert d' Harry Maguire à Manchester United était presque fait.





- Selon The Express et la Gazzetta dello Sport, Manchester City aimerait attirer le milieu offensif Isco, le défenseur Nathan Ake et le latéral droit João Cancelo.





- D'après Sky, West Ham serait sur le point de recruter Goncalo Cardozo, jeune défenseur central de Boavista.





© D.R. - Junior Firpo s'est engagé avec le FC Barcelone pour une durée de cinq ans. La saison dernière, le joueur évoluait au Betis Séville. s'est engagé avec lepour une durée de cinq ans. La saison dernière, le joueur évoluait au





- Pour le vice-président du FC Barcelone, Jordi Cardoner, il n'y a pas de cas Neymar Jr. Dans une interview accordée à TV3, il a déclaré que le club catalan est un spectateur passif mais qu'il n'y a rien de concret venant de la part du FC Barcelone.





- Lo Celso pourrait quitter le Betis Séville pour rejoindre Tottenham si l'on en croit le Daily Record. Le montant du transfert avoisinerait les 60 millions d'euros dont huit de bonus.





© D.R. - Le milieu de terrain algérien, Ismaël Bennacer a quitté Empoli pour rejoindre l' AC Milan. Le transfert est estimé à 16 millions d'euros. - Le milieu de terrain algérien,a quittépour rejoindre l'. Le transfert est estimé à 16 millions d'euros.





- L' Inter Milan aurait fait une nouvelle offre pour Romelu Lukaku. Le club italien aurait proposé 75 millions d'euros + 5 millions de bonus. Alors que Manchester United a mis un terme aux négociations avec la Juventus et Dybala, les Anglais pourraient bien accepter l'offre de l'Inter.





- D'après la Gazzetta dello Sport, Naples aurait trouvé un accord avec Hirving Lozano. Le joueur mexicain devrait quitter le PSV Eindhoven pour un montant qui serait proche de 42 millions d'euros.





- Le transfert de Radja Nainggolain à Cagliari pourrait être officialisé aujourd'hui selon la Gazzetta dello Sport.





© D.R. - Dario Benedetto en provenance de Boca Juniors devrait passer sa visite médicale à Marseille aujourd'hui. en provenance dedevrait passer sa visite médicale àaujourd'hui.





- En football féminin, l' Olympique de Lyon continue de recruter. Après la Belge, Janice Cayman, c'est Alex Greenwood qui rejoint le club français en provenance de Manchester United où elle était capitaine de l'équipe féminine.





- Selon la Gazzetta dello Sport, Montpellier serait proche de Robin Olsen, le gardien suédois de l' AS Rome. Une mauvaise nouvelle pour Anderlecht qui aurait proposé Didillon au club du sud de la France.