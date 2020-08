Le fil info:

Les infos du matin:

- Philippe Montanier évoque le mercato du Standard. Plus de détails ici.

- Anderlecht cherche un troisième attaquant. Plus d'informations ici.

- Nouvelle arrivée à Ostende. Il s'agit de Toby Sibbick, Anglais de 21 ans. Le joueur arrive en provenance de Barnsley (D2 anglaise) et possède la particularité de pouvoir jouer en défense et au milieu de terrain. Il est prêté pour une saison.

- Jadon Sancho à Man U, ça coince... The Athletic annonce que les deux clubs ne parviennent pas à trouver un accord. La somme de 120 millions demandée par Dortmund est jugée trop élevée par les Mancuniens, qui n'arrivent pas non plus à trouver un terrain d'entente avec le joueur sur ses conditions salariales. La saga est loin d'être terminée, même si les Red Devils restent déterminés à s'offrir les services de l'attaquant de 20 ans.

- Double accord Tottenham- Southampton. Sky Sports affirme que les deux clubs ont trouvé un accord pour que Pierre-Emile Hojbjerg rejoigne les Spurs pour 16 millions, tandis que Walker-Peters rejoindra les Saints pour 13 millions.

- Marc-André ter Stegen devrait prolonger au Barça. Mundo Deportivo annonce que les deux parties auraient trouvé un accord sur la durée du contrat, à savoir cinq ans. Cela coince au niveau du salaire mais une solution devrait être trouvée sous peu.

- le Barça veut dégraisser. Pour s'offrir les services de Lautaro Martinez et pour retrouver un niveau de jeu qui lui fait défaut depuis des mois, les Catalans vont devoir vendre. Mundo Deportivo évoque une liste de seize noms: Neto, Semedo, Sergi Roberto, Umtiti, Junior, Rakitic, Arturo Vidal, Dembélé, Braithwaite, Coutinho, Todibo, Rafinha, Emerson, Wague, Miranda et Oriol Busquets.

- Retrouvailles Guendouzi-Emery ? Les deux hommes ont travaillé ensemble à Arsenal et le tacticien espagnol souhaiterait faire venir le Français à Villareal. Footmercato parle d'un prêt avec option d'achat.

- Juan Bernat devrait prolonger au PSG. Le Parisien affirme que le latéral gauche ne quittera pas la France cet été. Sous contrat jusqu'en 2021, les dirigeants souhaiteraient le faire prolonger pour éviter de le voir partir gratuitement l'année prochaine.

-L'OL suit une pépite uruguayenne. Il s'agit de Facundo Pellistri, ailier de 18 ans qui évolue à Peñarol. L'Equipe annonce que des clubs comme la Juve et les deux rivaux de Manchester sont sur le coup. Aulas aurait déjà proposé une offre de 5 millions au club de Montevideo.

- Everton Soares, dit Cebolinha, devrait rejoindre Benfica. Alors qu'on vous parlait hier d'un intérêt de Benfica pour trois attaquants (dont Edinson Cavani), les Lisboètes devraient déjà boucler l'arrivée du premier, selon Goal Brasil. L'attaquant de 24 ans serait proche de quitter Gremio contre 20 millions d'euros.