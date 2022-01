Le fil info:

Les infos du matin :

est le nouveau directeur sportif de Waasland Beveren. Quelques jours après son départ de Seraing , l'Espagnol retrouve un rôle de directeur sportif qu'il avait déjà connu à Eupen.

- Vakou Bayo va enfin retrouver Charleroi en stage en Turquie. L'attaquant prêté par Gand était coincé en Côté d'Ivoire depuis quelques jours à cause du covid.

- Everton a fait une offre pour, le milieu de terrain de Newcastle. Rafa Benitez le connait bien de son passage chez les, Sky Sports relaye la volonté d'Everton de le faire signer. Mais ce ne serait pas dans les plans de Newcastle.

- Manchetser United confronté à un exode ? Selon le Daily Mail, la saison médiocre et le vestiaire divisé des Mancuniens pourraient inciter plusieurs cadres à aller voir ailleurs. Le quotidien évoque les noms de Pogba, Lingard, Cavani et Mata qui ne renouvelleraient pas leur contrat en juin tandis que Van de Beek, Henderson et Bailly seraient mécontents de leur temps de jeu.

à Rennes ? Alors que la presse anglaise rapportait ces derniers jours la volonté de Tottenham de prolonger son gardien, France Bleu révèle ce matin l'intérêt de Rennes pour le portier de l'équipe de France.

- Le PSG veut Lucas Paqueta. Selon l'Equipe, les Parisiens n'auraient encore fait aucune offre mais voudraient attirer le milieu brésilien de l'OL dès l'été prochain. Le Quotidien rapporte que les Lyonnais ne lâcheront pas leur international pour moins de 60 millions.

va signer à la Fiorentina. L'attaquant polonais avait explosé lors de ses passages au Genoa et à l'AC Milan mais est actuellement sur une voie de garage au Hertha Berlin. Selon le Corriere dello Sport, il va signer dans les prochaines heures à la Fiorentina en prêt jusqu'en fin de saison avec une option d'achat à 16 millions. De quoi épauler Vlahovic ou le remplacer ?arrivera-t-il à casser son contrat à la Lazio ? Si son départ à Vincenza ne fait quasiment aucun doute, reste à savoir si la la Lazio le lâchera pour un transfert définitif ou si cela se fera sous forme de prêt. Plus d'infos ici

- La Roma veut Sergio Oliveira (Porto). Selon Fabrizio Romano, José Mourinho veut faire signer son compatriote pour renforcer le milieu de terrain.

signe au VFL Bochum. L'attaquant néerlandais était arrivé à Brighton il y a quatre ans en provenance du PSV mais n'est pas parvenu à s'imposer en Angleterre. Il découvre désormais la Bundesliga avec Bochum, où il a signé gratuitement.

- L'Atletico s'active pour remplacer. L'Anglais, sur le départ à Newcatsle, va laisser un vide sur le flanc droit qu'il va falloir combler. Selon Marca,, dont le contrat expire en juin, serait le choix numéro un de Simeone mais le joueur est suivi par Barcelone et pourrait également prolonger à Chelsea si leslui offrent les deux ans qu'il demande. Le plan B de l'Atletico se nommerait alors, l'arrière droit de Wolverhampton.