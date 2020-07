Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Le fil info :

Les infos du matin :

- Guillaume Gillet est très proche d'un retour en Pro League ! Plus d'informations ici

- Direction l'Angleterre pour Kalidou Koulibaly ? La direction de Naples aurait donné son accord pour un départ du Sénégalais de 29 ans, à en croire Sky Sports. Manchester City et Liverpool sont sur le coup. Naples demande 80 millions d'euros pour l'ancien Genkois.

- Bartomeu s'est exprimé après la victoire du Barça à Villareal. Le président catalan a renouvelé sa confiance à Quiqué Setién "Je sais qu'il y a des rumeurs, mais c'est faux. Il fait du bon boulot et nous avons une entière confiance en lui." Bartomeu a également évoqué l'affaire Messi "Il veut continuer au Barça, il est sous contrat et on va encore pouvoir profiter de lui durant des années."

- Dans le même temps, Xavi a renouvelé son contrat d'une saison avec le club d'Al Sadd. Il a cependant une clause libératoire en cas de signature au Barça...

- Manuel Pellegrini nouveau coach du Betis ? C'est en tout cas ce qu'affirme Marca. Le Chilien s'engagerait pour la saison 2020-2021.

- Valence sur la piste Laurent Blanc ? L'Equipe évoque l'intérêt du club ché pour l'ancien entraîneur du PSG qui pourrait rebondir en Liga grâce à son nouvel agent, Jorge Mendes.

- Milinkovic séduit les grands d'Europe. D'après la Gazzetta, le PSG, Manchester United et Chelsea seraient prêts à débourser 80 millions d'euros pour s'offrir les services du milieu serbe de la Lazio.