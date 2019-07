Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, ce qui a déjà été fait par le Standard, tandis que Bruges et Genk prépareront la lutte pour le prochain titre en essayant de garder leurs meilleurs éléments tout en réussissant de bonnes affaires. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.

A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air.





Les infos de la journée

- 9h20:passera sa visite médicale à Leicester ce samedi, selon SkySports. Le but: valider son transfert définitif chez les Foxes.- 9h00: toujours selon le Guardian, Frank Lampard pourrait donner leur chance àetà Chelsea, si les deux hommes se montrent à leur avantage durant la pré-saison.- 8h45: le Guardian l'annonce:n'ira pas entraîner Guangzhou Evergrande (Chine). Malgré une offre lucrative, le Special One n'entend pas s'éloigner de ses proches ni leur imposer un changement de vie radical.- 8h00: St-Trond a annoncé l’arrivée du Vietnamien. Il est le premier joueur de son pays à évoluer en Jupiler Pro League. Surnommé ", Cong Phuong est l’une des étoiles montantes de son pays. L’attaquant de 24 ans a déjà joué au Japon et en Corée du Sud.- 8h00: Deux nouvelles arrivées au Cercle Bruges. D’abord celle de l’attaquant franco-algérien, ancien de Courtrai. Il est loué pour une saison au Racing Strasbourg. Le club du littoral s’est également assuré les services de, un arrière gauche français prêté par Monaco.

- 8h00: L’OH Louvain a annoncé que l’attaquant George Hirst rejoint la Premier League et Leicester City, le club frère de l’OHL. L’Anglais de 20 ans pourrait être prêté dans la foulée.