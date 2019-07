Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, ce qui a déjà été fait par le Standard, tandis que Bruges et Genk prépareront la lutte pour le prochain titre en essayant de garder leurs meilleurs éléments tout en réussissant de bonnes affaires. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.

A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air.





Les infos de la journée

-18h46: Falcao vers Galatasaray ? Selon nos confrères de l'Equipe, le club stambouliote aurait mandaté des agents en vue d'un transfert. Le joueur, lui, ne serait pas contre un transfert en Turquie.





-17h45: Radja Nainggolan officiellement écarté par l'Inter ! Le directeur sportif, Giuseppe Marotta, a confirmé au micro de Sky Sport Italia que Naingolan et Icardi n'avaient pas "le profil requis". "Quand on construit un projet, il faut avoir les bons profils. Nous avons discuté avec les joueurs, ils savent qu'ils ne sont pas dans nos plans."



- 17h15: Et si Manuel Neuer quittait Munich ? Les déclarations de son agent mettent en tout cas la pression sur le club bavarois: "Il veut remporter l'Euro 2020 et remporter à nouveau la Champions League, a assuré le représentant du portier. J'ai l'impression que l'écart entre les quatre meilleures équipes anglaises est déjà sérieux et que l'équipe de Munich n'est pas encore assez compétitive ni prête à s'attaquer sérieusement aux objectifs de Manuel. Il ne veut pas prendre sa retraite en 2021. Il est maintenant dans une phase dans laquelle il doit décider. Une prolongation de contrat et une fin de carrière au Bayern serait le modèle évident mais ce n'est pas le seul".

- 16h50: Le PSG vient de signer le jeune gardien polonais Marcin Bulka. À 19 ans, il quitte Chelsea librement et s'engage pour deux ans avec le club parisien. "Ce club est non seulement une grande référence française et européenne, mais il est aussi réputé pour avoir permis ces dernières années à de nombreux jeunes joueurs d’exprimer leur potentiel, a déclaré Bulka. Après mon expérience en Angleterre, je mettrai tout en œuvre pour poursuivre ma progression ici au contact d’un effectif fantastique et notamment de gardiens de but de très haut niveau".

- 16h12: Theo Hernandez va quitter le Real pour rerejoindre l'AC Milan dans le cadre d'un prêt d'une saison. Le français de 21 ans a déjà réalisé sa visite médicale avec les Rossoneri.

- 15h48: Radja Nainggolan et Mauro Icardi sont devenus indésirables à l'Inter. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le président du club à Sky Italia: "Ils savent qu'ils ne font plus partie de notre projet, a lancé le dirigeant. Nous leur avons parlé directement et nous leur avons expliqué notre position. Ce sont des joueurs talentueux mais le talent ne suffit pas, c'est l'équipe entière qui remporte les matches".

-15h12: Khéphren Thuram signe à Nice, Khéphren est le fils de l'ancien international français Lilian Thuram. Il arrive de Monaco.

-14h05: L'attaquant international espagnol Alvaro Morata, prêté deux saisons à Chelsea, rejoindra l'Atletico Madrid pour un contrat permanent à la fin de la saison 2019/20, a annoncé le club londonuen de Premier League samedi .

Agé de 26 ans, Morata se trouve à mi-chemin d'un prêt de deux saisons par le club de Liga et restera dans le club de la capitale espagnole à partir de la fin de la saison.

L'international espagnol a inscrit 24 buts en 72 matches avec les Blues qu'il a rejoints depuis le Real Madrid où il a été formé en 2017.

- 13h31: Stefano Denswil, 26 ans, quitte le Club Bruges pour FC Bologne. Les deux clubs ont confirmé samedi un accord sur la base d'environ 6,5 millions. Le défenseur néerlandais a signé un bail de trois ans avec une option pour une quatrième. Denswil est arrivé à Bruges en janvier 2015 en provenance de l'Ajax Amsterdam (2012-2015). Avec les Blauw & Zwart, il a disputé 177 matchs, remportant deux titres et une Coupe de Belgique.

Les années précédentes, Brighton et Monaco s'étaient montrés intéressés par Denswil mais le transfert ne s'était jamais concrétisé.

- 9h20:passera sa visite médicale à Leicester ce samedi, selon SkySports. Le but: valider son transfert définitif chez les Foxes.- 9h00: toujours selon le Guardian, Frank Lampard pourrait donner leur chance àetà Chelsea, si les deux hommes se montrent à leur avantage durant la pré-saison.- 8h45: le Guardian l'annonce:n'ira pas entraîner Guangzhou Evergrande (Chine). Malgré une offre lucrative, le Special One n'entend pas s'éloigner de ses proches ni leur imposer un changement de vie radical.- 8h00: St-Trond a annoncé l’arrivée du Vietnamien. Il est le premier joueur de son pays à évoluer en Jupiler Pro League. Surnommé ", Cong Phuong est l’une des étoiles montantes de son pays. L’attaquant de 24 ans a déjà joué au Japon et en Corée du Sud.- 8h00: Deux nouvelles arrivées au Cercle Bruges. D’abord celle de l’attaquant franco-algérien, ancien de Courtrai. Il est loué pour une saison au Racing Strasbourg. Le club du littoral s’est également assuré les services de, un arrière gauche français prêté par Monaco.

- 8h00: L’OH Louvain a annoncé que l’attaquant George Hirst rejoint la Premier League et Leicester City, le club frère de l’OHL. L’Anglais de 20 ans pourrait être prêté dans la foulée.