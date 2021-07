Le fil info :

- Trova Boni quitte Malines. Le défenseur central burkinabé poursuivra sa carrière au Portugal, du côté de Belenenses, selon le Nieuwsblad.

- Tottenham cherche un défenseur central. Le mercato des Spurs s'annonce agité entre le possible départ d'Harry Kane et le dégraissage. Après le souhait émis par Toby Alderweireld de quitter le club du nord de Londres, les dirigeants s'activent et lui ont peut-être trouvé un successeur. Il s'agit de Takehiro Tomiyasu, défenseur central japonais de 22 ans. Selon Sky Italia, Bologne demande entre 20 et 25 millions tandis que les Spurs en ont proposé 18, bonus inclus. D'après le Times, Tottenham piste également le Danois Jannik Vestergaard, défenseur central de Southampton, actuellement à l'Euro.

- Arsenal veut s'offrir Ben White. Les Gunners vont faire une troisième offre pour tenter d'acheter le défenseur central de 23 ans. Brighton a refusé les deux premières offres mais les Londoniens ne s'avouent pas vaincus. Le joueur vaut environ 60 millions d'euros selon Sky Sports.

- Manchester City et le PSG surveillent Lionel Messi. Libre depuis la fin de son contrat au Barça, la Pulga devrait signer un nouveau bail en Catalogne mais les deux grosses écuries européennes suivent le dossier de près, d'après Mundo Deportivo.

- Retour en Serie A pour Sebastian Giovinco ? Actuellement à Al-Hilal, le joueur qui a fait les beaux jours de la Juventus pourrait revenir à la maison. D'après Sky Sport, le club de Venise, tout juste promu en Serie A, souhaiterait s'offrir les services du milieu offensif de 34 ans.

- L'Inter cherche le remplaçant d'Achraf Hakimi. Alors qu'il va s'engager au PSG, Hakimi laisse libre le poste de latéral droit de l'Inter. Le club lombard songerait à Denzel Dumfries pour le remplacer. Le latéral hollandais du PSV vaut 16 millions mais son bon Euro pourrait faire monter les enchères.

- Jose Mourinho cherche un latéral gauche. Après la blessure de Leonardo Spinazzola (blessé au tendon d'Achille face aux Diables, ndlr), la Roma veut attirer un latéral gauche. Alors que Marcelo (Real Madrid) a été évoqué, Sky Italia avance la piste menant à Ramy Bensebaini (Borussia Mönchendgladbach).

- Visite médicale dans la journée pour Sergio Ramos au PSG ? C'est en tout cas ce qu'avance l'Equipe. L'Espagnol s'engagera ensuite pour une période de deux ans dans le club de la capitale française.

- Du mouvement à Marseille. Pau Lopez (AS Rome) va débarquer pour concurrencer Steve Mandanda au poste de gardien, tandis que Mattéo Guendouzi (Arsenal) devrait être officialisé dans la journée après avoir réussi sa visite médicale, selon La Provence.

- Recrue offensive pour l'Eintracht Francfort. Les Allemands ont officialisé l'arrivée de Rafael Santos Borré, attaquant colombien. Le joueur de 25 ans, actuellement engagé en Copa America avec son équipe nationale, quitte River Plate où il est le meilleur buteur de l'ère Marcelo Gallardo.

- Porto attire un jeune talent. Les Portugais ont officialisé l'arrivée de Giorgi Abuashvili, ailier de 18 ans. Le Géorgien arrive en provenance du Dynamo Tbilissi.