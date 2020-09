Le fil info:

: 12h55: Présent sur le plateau de Téléfoot, Rudi Garcia s'est exprimé à propos du mercato des Gones. Comme expliqué précédemment, Memphis Depay est courtisé par le Barça. "Memphis, c’est un top player. C’est un fantastique joueur qui revient d’une opération. S’il peut faire la saison avec l’OL, on sera beaucoup plus fort. Après, comme pour beaucoup de mes grands joueurs, s’ils ont l’occasion de jouer dans un club qui est construit pour gagner la LDC, je les emmènerais dans ma voiture personnellement"

Ce n'est pas le seul joueur qui pourrait mettre les voiles. Aouar pourrait également s'en aller du côté de la Juventus de Turin. "Personne n’est parti encore. Avec cette histoire de Covid, on ne sait pas s’il y aura des offres. Je fais confiance à mes dirigeants pour garder une équipe compétitive." Avec une belle demi-finale de C1 cette saison, Lyon s'est montré à l'Europe et en paye aujourd'hui les pots cassés. La rançon de la gloire...

- 12h00: Mundo Deportivo l'affirme: Memphis Depay est bien la priorité du Barça. Le journal en fait même sa Une du jour. Le contrat du Néerlandais expire en 2021, ce qui fait que son prix n'est pas exorbitant pour les Catalans. Il faudrait débourser 25 millions d'euros pour obtenir les services de l'attaquant de Lyon.

- 11h30: Morata serait dans les petits papiers de la Juventus d'Andrea Pirlo. Selon le Corrierre dello Sport, l'avant centre de l'Atletico Madrid pourrait revenir du côté de Turin où il a laissé des très bons souvenirs lors de son passage entre 2014 et 2016. Il avait planté 27 goals en 93 matchs pour la Vieille Dame. Le journal transalpin explique également qu'il n'est pas la priorité, car Luis Suarez (FC Barcelone) et Edin Dzeko (AS Rome) seront préférés en cas de transfert.

- 11h00: Josip Ilicic enfin de retour à l'entraînement? Absent depuis plusieurs mois pour des raisons personnelles, le Slovène va enfin faire son retour à l'Atalanta. C'est ce qu'annonce la Gazzetta dello Sport qui explique également qu'il est loin de retrouver les terrains.

- 10h40: Le PSG obligé de vendre avant d'acheter? C'est ce qu'avance le journal L'Equipe, qui explique que le club de la capitale doit trouver entre 60 et 70 millions d'euros pour revenir à l'équilibre économique. Julian Draxler et d'Alphonse Areola, deux internationaux indésirables dans l'effectif de Thomas Tuchel, sont visés. Pour L'Equipe, d'autres titis parisiens pourraient être sacrifiés comme Loic Mbe Soh, courtisé en Championship et en Espagne. Affaire à suivre.

- 10h: Qui pour sauver le soldat Antoine Griezmann? Messi a annoncé qu'il allait rester au club ce qui n'enchante pas le Français qui espérait reprendre le flambeau de l'attaque blaugrana. Selon le Daily Mail, la Premier League s'intéresse de près à la situation du Français. Arsenal, Manchester United et Liverpool seraient sur les rangs pour attirer le champion du monde 2018. Après une année statistique moyenne mais un niveau de jeu insuffisant, l'ancien colchoneros pourrait donc jouer dans un nouveau championnat.

- 9h30: Callum Wilson ne devrait pas faire l'ascenseur en Championship avec Bournemouth. Deux équipes de Premier League seraient sur sa trace selon Sky Sports. En effet, Aston Villa et Newcastle auraient formulé des offres qui oscillent entre 23 et 24 millions d'euros.