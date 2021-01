Le fil info:

- Genk serait intéressé par Ben Davies de Preston annonce Sky Sports. Le club belge ne serait pas le seul club intéressé. Le Celtic, Bournemouth, Sheffield United et l'Udinese cibleraient également le joueur anglais.

- Fashion Sakala devrait prolonger à Ostende comme le rapporte nos confrères du Nieuwsblad. Ostende et le joueur négocieraient en ce moment une prolongation de contrat. Le joueur est convoité par plusieurs clubs du Moyen-Orient mais aimerait rester encore un peu chez les Côtiers.

pourrait bientôt quitter l'Allemagne selon. Actuellement, prêté à Hoffenheim par Tottenham, il pourrait revenir en Angleterre avant d'être prêté à l'AC Milan.

- West Ham aurait reçu une offre de l'Ajax pourselon. Le club néerlandais aurait proposé un peu moins de 50 millions d'euros pour s'offrir les services de l'Ivoirien.

- Liverpool aurait tenté une approche pour David Alaba. Sky Sports nous informe que le club anglais aurait offert un peu plus de 9 millions d'euros par an au joueur pour contrer l'offre du Real Madrid.

- Le Daily Mail rapporte que Tottenham serait confiant concernant la prolongation de Son Heung-Min. Le club anglais offrirait un peu plus de 200.000 euros par semaine au joueur sud-coréen.

- Patrick Cutrone pourrait bien rejoindre Wolverhampton. Prêté par le club anglais à la Fiorentina, le joueur pourrait faire son retour au sein de l'effectif pour remplacer Raul Jimenez, blessé, selon Sky Italia.

- The Sun affirme qu'Oleksandr Zinchenko devrait quitter Manchester City. Wolverhampton, Southampton, West Ham et Leicester aimeraient attirer le joueur ukrainien. Le média britannique confirme également l'intérêt de clubs russes, espagnols et italiens.

aurait refusé une offre de prolongation au Real Madrid selon. Le joueur espagnol est en fin de contrat en juin prochain.

- Selon ESPN, Pep Guardiola aimerait faire venir Sergio Ramos à Manchester City lors du mercato d'été. Reste à voir, si le capitaine espagnol prolongera ou pas au Real Madrid.

- Le jeune milieu de terrain du FC Barcelone, Carles Alena, âgé de 23 ans et formé au Barça où il est arrivé en 2005, a été prêté jusqu'à la fin de saison à Getafe.

- D'après les informations dedevrait être prêté, avec une option d'achat, par Lille au club italien de Bologne.

- Les dirigeants du PSG seraient optimistes pour le transfert de Dele Alli selon The Telegraph. L'arrivée de Mauricio Pochettino aurait accéléré les échanges et on pourrait donc voir le joueur anglais débarquer à Paris.

- Saint-Etienne tient son nouveau gardien remplaçant. Après avoir remercié Stéphane Ruffier, l'ASSE devait le remplacer numériquement. Le club s'est tourné vers Boubacar Fall qui est lié avec le club jusqu'en 2023.

- Naples camperait sur ses positions à en croire. Le club italien demanderait 15 millions d'euros pouret ne semblerait pas vouloir négocier. Naples a déjà refusé les offres de Marseille et de l'Atlético Madrid.

- Si l'on en croit les informations de Sky Italia, l'AS Rome aimerait investir dans de jeunes joueurs et ciblerait Zeki Celik de Lille ainsi que Bryan Reynolds du FC Dallas. Le média italien précise également que Stephan El Shaarawy devrait fait son retour dans le club italien sous forme de prêt.

- D'après Sky Italia, les négociations se poursuivraient entre l'AC Milan et Toulouse pour Kouadio Koné. Le club français demanderait 10 millions d'euros pour son joueur alors que le club italien en proposerait entre 6 et 7 millions.