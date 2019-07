Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, ce qui a déjà été fait par le Standard, tandis que Bruges et Genk prépareront la lutte pour le prochain titre en essayant de garder leurs meilleurs éléments tout en réussissant de bonnes affaires. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.

A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air.





Les infos de la journée

- 8h25: Radamel Falcao n'est pas encore certain de rester sur le Rocher. Selon L'Equipe, deux clubs turcs feraient le forcing pour s'offrir le buteur colombien. Le Galatasaray et Fenerbahce sont sur la balle, et seraient entrés en contact avec l'entourage du joueur de 33 ans.





- 8h15: Mauro Icardi peut quitter l'Inter. Le club a confirmé hier que l'attaquant ne faisait pas partie des plans d'Antonio Conte, le nouveau coach du club italien.