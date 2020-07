Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Le fil info :





Les infos du matin :

- Mykhaylichenko en route pour Anderlecht.

- Pour tout connaître sur le fonctionnement de ce mercato particulier

- Vers un nouveau prêt pour Tsadjout: les discussions auront duré plus longtemps que prévu mais Frank Tsadjout devrait officiellement être prêté une seconde fois à Charleroi. Le joueur, appartenant au Milan AC, devrait rester une saison supplémentaire au Pays noir avec une option d’achat insérée dans le contrat.

- Ostende se sépare de Joseph Akpala. Le contrat de Joseph Akpala n’a pas été prolongé par le KV Ostende, a confirmé le club côtier. L’attaquant nigérian de 33 ans se retrouve désormais sans club. Akpala a joué à Ostende entre 2015 et 2018 avant d’y revenir en novembre 2019. Entre-temps, il avait effectué un passage à Al Faisaly en Arabie saoudite. Pour le premier match de son retour, il avait marqué lors de la victoire 3-2 contre Anderlecht. Ensuite, il s’est blessé aux ischios-jambiers et n’a joué que sept matchs pour le KVO. "Nous remercions ‘Joske’ pour son implication et son excellente mentalité et lui souhaitons beaucoup de succès pour la suite de sa carrière", a précisé le club ostendais.

- Lacazette attire les grands d'Europe. L'Equipe affirme que l'attaquant de 29 ans est convoité par la Juventus, l'Atlético et l'Inter. Le buteur d'Arsenal vit peut-être ses derniers matchs chez les Gunners....

- Klopp temporise au sujet de Thiago. "C'est un très bon joueur, comme beaucoup d'autres qui me plaisent. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment.". Affaire à suivre !

- Milik intéresse aussi Tottenham. Alors que l'Atlético et la Juve sont des pistes probables, les Spurs vont devoir sortir le portefeuille pour s'offrir les services de l'attaquant napolitain, d'après Mundo Deportivo.

- Manchester United aurait jeté son dévolu sur Adama Traoré, à en croire la presse anglaise. L'ailier de 24 ans, actuellement à Wolverhampton, serait du goût de Solskjaer pour renforcer son effectif.

- Dani Ceballos, parti pour rester à Arsenal ? Mikel Arteta souhaite le garder en prêt une saison supplémentaire, d'après Marca.

- Santi Cazorla, vers un dernier contrat juteux au Qatar ? D'après Mundo Deportivo, le milieu de 35 ans pourrait quitter Villaréal et rejoindre le club d'Al Sadd, entrainé par.... Xavi.

- Radja Nainggolan dans le viseur de la Fiorentina ? Le Belge, qui doit retourner à l'Inter après son prêt à Cagliari, pourrait rebondir à la Fiorentina d'après Calciomercato.

- Vers un retour en Europe pour Giovinco. L'Italien pourrait revenir au pays, et plus précisément à Parme, à en croire Calciomercato. L'attaquant de 33 ans est actuellement sous contrat avec Al-Hilal.

- L'Inter veut absolument garder Lautaro Martinez. Tuttosport affirme que Conte va proposer un nouveau contrat à son joueur vedette, en prolongeant son séjour à Milan jusqu'en 2024 et en doublant son salaire (5 millions par an). Pour rappel, l'attaquant argentin est courtisé par Barcelone.

- Martin Terrier signe au Stade Rennais. L'attaquant quitte Lyon pour la somme de 12 millions d'euros+ 3 de bonus. À 23 ans, le joueur va découvrir son quatrième club de Ligue 1, après Lille, Strasbourg et l'OL.

- Joge Jesus de retour à Benfica ? Vainqueur de la dernière Copa Libertadores avec Flamengo, le tacticien portugais pourrait faire son retour à Lisbonne, d'après Mundo Deportivo.