- Fernando Marçal signe à Wolverhampton. Le défenseur brésilien de 31 ans quitte l'OL et rejoint les Wolves contre deux millions d'euros.

- Leicester suit Wesley Fofana. Le défenseur de Saint-Etienne est également pisté par de nombreux clubs européens comme Villareal, Valence, l'AC Milan et Salzbourg mais le nouveau club de Castagne serait prêt à débourser 25 millions d'euros pour le joueur de 19 ans, d'après l'Equipe.

- Lautaro Martinez reste la priorité des Catalans. Les Blaugranas vont se battre jusqu'à la dernière journée du mercato pour attirer l'attaquant argentin. La direction voit en lui le remplaçant idéal de Suarez, en partance pour la Juve, et rencontrera les dirigeants milanais dans les prochains jours, selon Sport.

- Marc-André Ter Stegen veut prolonger au Barça. Pisté par Chelsea, l'Inter et la Juve, le portier allemand ne veut rien savoir et tient à emmener le Barça vers les sommets, à en croire le Mundo Deportivo.

- Tensions Bale-Real. Mundo Deportivo annonce que les Madrilènes ont affirmé ne pas lui rendre son départ facile et le Gallois ne va pas voir son salaire à la baisse (actuellement à 15 millions d'euros).

- La Roma entre dans la danse pour Memphis Depay. Annoncé à Barcelone pour rejoindre son compatriote Ronald Koeman, le président lyonnais a dévoilé un autre nom au micro de Téléfoot : "Memphis est en fin de contrat. Si Koeman l'appelle au Barça... il y a la Roma aussi." Le prix de l'attaquant de 26 ans est estimé à 20 millions d'euros.

- On en sait plus sur le contrat de Luis Suarez à la Juve. Les Turinois vont proposer un contrat de trois ans et dix millions par saison, ce qui ferait les affaires du buteur de 33 ans, selon Goal Italia. L'Uruguayen doit désormais négocier pour une résiliation de contrat avec le Barça, mais il n'est pas sûr que les Catalans le laissent partir libre. Affaire à suivre...

- Jason Denayer, priorité de Naples ? Privé de coupe d'Europe avec Lyon cette saison, le Diable Rouge pourrait aller voir ailleurs et Naples en aurait fait sa priorité pour remplacer Koulibaly, d'après le Nieuwsblad. Lyon demande 30 millions d'euros.

- Moussa Dembélé, parti pour rester ? Annoncé en Angleterre, L'Equipe informe que l'attaquant lyonnais pourrait finalement rester en Ligue 1. D'après le journal sportif, aucun club ne serait venu aux nouvelles et le probable départ de Depay donnerait plus de temps de jeu à l'espoir français.

- Killian Mbappé attend des renforts. Le champion du monde s'est exprimé au micro de Téléfoot et espère que le club de la capitale fera un bon mercato estival: "Il faut acheter des joueurs. J’espère qu’il y aura de bonnes recrues et qu’on pourra démarrer la saison avec l’objectif de faire mieux que la saison passée.»

- Le Celtic suit un défenseur du PSG. Le Daily Record affirme que les Ecossais veulent s'offrir les services Mitchel Bakker, latéral gauche de 20 ans. Les Parisiens attendent d'abord la prolongation de Juan Bernat avant de laisser partir un autre joueur à ce poste.