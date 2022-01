Le fil info :

- Georgino Wijnaldum veut déjà quitter le PSG. Pas heureux de son maigre de temps de jeu à Paris, l'international néerlandais arrivé libre cet été en provenance de Liverpool souhaite se faire prêter en Premier League selon Sky Sports. Le PSG ne s'opposerait pas à son départ.

- Le FC Barcelone ne lâche pas le dossier Morata... mais la Juventus ne se laisse pas faire. L'entraîneur des Bianconeri, Massimiliano Allegri a déclaré en interview qu'il ne voulait pas laisser partir l'Espagnol. Ce dernier, en revanche veut absolument rejoindre les Blaugranas et serait déçu de la situation selon AS. Mais selon les médias espagnols, la Juventus ne laisserait partir Morata qu'en cas d'arrivée de Mauro Icardi. Les négociations entre la Juventus et le PSG sont en court mais les Parisiens veulent inclure une option d'achat obligatoire au contrat de prêt négocié, ce que la Vieille Dame refuse. En attendant, le dossier Morata n'avance pas et le FC Barcelone doit prendre son mal en patience.

- Malines a fixé son prix pour Hugo Cuypers selon Het Nieuwsblad. Les Malinois demandent environ 5 millions d'euros pour l'ancien du Standard. Une somme qui a freiné les Buffalos, intéressés par le joueur ces derniers jours.

- Newcastle, le nouveau riche de la planète football, a enclenché la vitesse supérieure. Après l'officialisation de la signature de Kieran Trippier, les Magpies veulent continuer leurs emplettes. Selon The Times, Anthony Martial pourrait venir renforcer le club du nord de l'Angleterre cet hiver. Indésirable à Manchester United (1 but en 10 matchs cette saison), Martial pourrait trouver une belle porte de sortie.

- Retournement dans le dossier Origi à Liverpool. Cité à la Lazio mais aussi et surtout à Newcastle, le Diable devrait finalement rester au bord de la Mersey cet hiver. En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant n'aura pas de feu vert de la direction des Reds selon Fabrizio Romano. En raison des absences de Mo Salah et Sadio Mané, partis à la CAN, Klopp aura besoin d'Origi dans les prochaines semaines, d'autant que les négociations avec Porto pour le transfert de Luis Diaz sont au point mort.

- Le milieu de terrain d'Eupen, Edo Kayembe a signé à Watford en Premier League. Un transfert qui va également faire du bien aux finances d'Anderlecht. Plus d'infos ici.