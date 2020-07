Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Le fil info :



Les infos du matin :

© D.R. - La direction d'Anderlecht essaie de finaliser les départs définitifs de Mohammed Dauda et Isaac Kiese Thelin. Le premier peut compter sur un intérêt au Danemark, malgré une saison compliquée à Esbjerg (relégué en D2). Quant au second, il pourrait prolonger son séjour à Malmö qui envisage de l’acheter pour de bon. Anderlecht en espère deux millions mais les Suédois ne veulent pas mettre autant d’argent.

-Stef Peeters quitte le Cercle Bruges. Le milieu de terrain a signé un contrat de trois ans avec Eupen.

© D.R. - Et si Dani Ceballos restait à Arsenal ? Mikel Arteta, le coach des Gunners a expliqué que le club londonien "discutait" avec le Real concernant son avenir et qu'il était "content de lui, de la façon dont il évolue". Prêté par les Merengue, l'Espagnol pourrait donc rester plus longtemps à Londres.

- Emerson a demandé à Chelsea de le laisser partir selon Nicolò Schira. Le latéral veut retourner en Italie pour garder sa place en équipe nationale en vue de l'Euro 2021. Ses agents discutent avec l'Inter mais il plait également à la Juventus.

© D.R. - Bartomeu ne voit pas Neymar revenir au Barça. Interrogé par la RAC 1, le président du FC Barcelone a expliqué que le retour du Brésilien en Catalogne était "très peu probable", évoquant "une situation économique très compliquée dans les grands clubs".

© D.R. - À l'issue de la folle victoire du Milan face à la Juventus hier (4-2), Zlatan Ibrahimovic s'est exprimé sur son avenir et envisage un départ de la Lombardie : "Nous allons voir. J'ai encore un mois pour m'amuser, puis il se passera des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Je suis désolé pour les supporters, c'est peut-être la dernière fois qu'ils me voient en live."

© D.R. - Manchester City a bien tenté de recruter Kingsley Coman selon Bild. Le club anglais aurait proposé un échange entre Leroy Sané et l'ailier français, une proposition refusée par le club bavarois. Les deux joueurs seront donc coéquipiers la saison prochaine chez le champion allemand.

- Dortmund réclame seulement 2 millions d'euros pour André Schürrle, toujours selon Bild. Le club allemand veut absolument se débarasser de son attaquant de 29 ans, prêté cette saison au Spartak Moscou.

© D.R. - Lille augmente son offre pour Jonathan David selon nos confrères du Laatste Nieuws. Le LOSC proposerait désormais 25 millions d'euros pour recruter le Canadien, une somme qui se rapproche des 30 millions réclamés par La Gantoise.

- Marseille cherche un point de chute pour Kostas Mitrouglou. L'attaquant grec n'a pas été convoqué pour le stage de préparation du club phocéen. Selon L'Équipe, l'OM l'aurait proposé à plusieurs clubs turcs et à Lorient qui n'a pas donné suite.