Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, ce qui a déjà été fait par le Standard, tandis que Bruges et Genk prépareront la lutte pour le prochain titre en essayant de garder leurs meilleurs éléments tout en réussissant de bonnes affaires. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.

A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air.

Le fil infos

Les infos du matin

© DH - Tout le monde ne reste pas dans le noyau A d'Anderlecht. Pour savoir qui sont les joueurs qui sont versés dans le noyau B, cliquez ici !



- Ruslan Malinovsky est toujours désiré par la Sampdoria. Dès lors, Felice Mazzu n'estime pas le joueur concerné par son projet. Il a décidé de ne pas le prendre en stage avec le groupe.

- Transfert historique pour le Club de Bruges ! David Okereke va parapher un contrat avec la Venise du Nord pour 8 millions d'euros. Il provient de Spezia Calcio qui évolue en Série B. Bruges n'avait jamais déboursé une telle somme pour un joueur.

© DH - Tottenham serait prêt à se séparer de 8 joueurs selon le Daily Mail. Cette opération dégraissage devrait toucher Danny Rose, Serge Aurier, Kieran Trippier, Victor Wanyama, Vincent Janssen, Cameron Carter-Vickers, Josh Onomah et Marcus Edwards. Janssen était notamment cité à Anderlecht pendant le mercato hivernal.

- Que va faire Manchester United de Pogba et Romelu Lukaku? Les deux joueurs sont partis en stage avec leur club malgré leur velléité de départ. Si vous voulez plus d'infos pour Big Rom, c'est ici !

© DH - Maxi Gomez devrait plier bagage cet été. L'attaquant uruguayen du Celta Vigo va rapporter gros à son club. West Ham et Valence seraient sur le coup. Les Hammers pourraient même payer la clause de 50 millions d'euros du joueur de 22 ans.



- Le fils de Zinedine Zidane, Luca Zidane devrait partir en prêt à Santander selon AS. Le club vient d'être promu en D2 espagnole. L'avenir du gardien est bouché par Keylor Navas et Thibault Courtois.

© DH - Nkunku pourrait filer à Leipzig selon L'Equipe. L'ailier, beaucoup utilisé par Tuchel l'an dernier, est estimé à 15 millions d'euros.



© DH - De Ligt se rapprocherait de la Juventus selon Mundo Deportivo. Le défenseur le plus prisé du marché devrait coûter la bagatelle de 75 millions d'euros. L'agent du joueur, Mino Raiola, a expliqué pour De Telegraaf, "Nous attendons que la Juve et l'Ajax se mettent d'accord sur le transfert" . La Juve s'apprête à réaliser un très gros coup sur le marché des transferts.

- Plusieurs départs prévu du Milan AC. Laxalt et Castillejo n'ont pas convaincu et peuvent se chercher un nouvel employeur pour la Gazzetta Dello Sport. Lucas Biglia et Fabio Borini devraient les imiter selon le journal.

© DH - Le PSG a besoin d'argent en vue du Fair Play financier. Le club francilien pourrait vendre Nkunku (voir plus haut) et Stanley Nsoki. Le défenseur est cité à Arsenal, l'OM, Lille et la Lazio pour une somme de 10 millions d'euros.



© DH - Stephan El Shaarawy file en Chine. L'attaquant de 26 ans a décidé de mettre les voiles vers le Shanghai Shenhua. Le Pharaon bénéficiera d'un salaire annuel compris entre 15 et 16 millions d'euros.

- Marko Arnautovic devrait également signer en Chine. Le Shanghai SIPG a formulé une offre de 25 millions d'euros qui devrait être acceptée par les Hammers selon Skysports.