Les infos du matin :

- Wesley Hoedt, le nouveau défenseur anderlechtois, évoque les raisons de sa venue au Sporting. Plus de détails ici.

- Un jeune talent de 15 ans, prêt à quitter Anderlecht ? Plus d'informations ici.

- Mbaye Leye veut dégraisser son noyau. Rendez-vous ici pour connaître tous les détails.

- Liverpool suit un Néerlandais, selon Sky Sports. Il s'agit de Donyell Malen, attaquant de 22 ans du PSV. Dans le même temps, les Reds devraient entamer les discussions avec le LOSC au sujet de Renato Sanches.

- Un Français à Tottenham ? Sky Sports informe que les Spurs seraient intéressés à l'idée de transférer Maxence Lacroix, défenseur central de 21 ans qui évolue à Wolfsburg.

- Un jeune espoir signe au Real, selon Mundo Deportivo. Il s'agit de Javi Villar, milieu de terrain de 18 ans qui arrive en provenance d'Elche.

- Sergio Akieme quitte le Barça. Prêté à Almeria la saison passée, le club andalou va lever l'option d'achat et s'offrir les services du latéral gauche. Le transfert est estimé à 3,5 millions d'euros.

- Olivier Giroud à l'AC Milan, ça brûle. L'attaquant français est à la recherche de temps de jeu, qu'il ne trouvera pas du côté de Chelsea. Même s'il a prolongé son contrat d'un an à Londres, les Milanais seraient prêts à indemniser le club anglais pour s'offrir les services du joueur de 34 ans, selon Sky Italia.

- Sandro Tonali, parti pour rester ? Prêté par Brescia à Milan l'année passée, Gianluca Di Marzio annonce que le milieu de 21 ans devrait être acheté par le club lombard.

- Paul Pogba souhaiterait rejoindre le PSG. Et l'intérêt serait réciproque. C'est en tout cas ce qu'affirme L'Equipe. Le milieu, qui veut quitter Manchester dès cet été, vaut entre 50 et 60 millions. Pour s'offrir ses services, le club de la capitale devra d'abord dégraisser.

- Sergio Ramos est bien à Paris mais sa signature n'est pas encore officielle. Le PSG a d'ailleurs commis une bourde sur ses réseaux sociaux. Plus d'informations ici.

- Comment sera le Bayern de Julian Nagelsmann ? Le jeune entraîneur a livré une conférence de presse où il évoque le mercato bavarois. Il a avoué ne pas aller chercher ailleurs pour remplacer David Alaba et Jérôme Boateng. L'ancien coach de Leipzig se dit satisfait de Tanguy Nianzou et Dayot Upamecano, en plus de Benjamin Pavard, Lucas Hernandez et Niklas Süle. Le tacticien de 33 ans devra décider s'il souhaite prolonger Kingsley Coman et veut que Leon Goretzka, courtisé par Manchester United, reste au Bayern pendant "de nombreuses années".

- Le frère de Mario Götze prolonge à Augsbourg avant d'être prêté. Felix, 23 ans, a paraphé un contrat jusqu'en 2024 avant d'être envoyé en prêt au FC Kaiserslautern (D3).

- Javi Martinez quitte l'Europe. L'Espagnol de 32 ans quitte le Bayern après neuf saisons pour s'engager du côté du Qatar Sports Club.

- Luiz Felipe Scolari signe à Gremio. L'ancien sélectionneur du Brésil et du Portugal tentera de redresser le club historique, actuel dernier du championnat brésilien.