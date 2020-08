Journal du mercato (08/08): le président de la Juventus dément les rumeurs de départ de Cristiano Ronaldo Mercato N. Ch. Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer. © Belga

Le fil info: - 11h55: le Milan AC espère toujours recruter Lucas Torreira (Arsenal), selon le Daily Telegraph. Arteta pourrait accepter de laisser filer le médian uruguayen.



- 11h50: selon le Liverpool Echo, Jurgen Klopp serait attiré par le profil d' Ismaila Sarr, l'ailier de Watford qui vient d'être relégué en Championship avec son club.



- 11h15: dans un entretien avec l'AFP, Thiago Silva n'a pas fermé la porte à une prolongation de contrat à Paris: "Cela ne dépend pas de moi mais du club", a-t-il simplement expliqué concernant son avenir au PSG. Normalement, le joueur sera en fin de contrat après le final 8 de Ligue des Champions.



- 10h55: le Daily Mail annonce que Wolverhampton est prêt à prolonger le contrat de son coach Nuno Espirito Santo dès que la campagne d'Europa League du club sera terminée.



- 10h50: Jean-Clair Todibo intéresse le Milan AC, l'Atalanta Bergame et Benfica. Selon L'Equipe, le défenseur du Barça intéresse même Rennes, qui voudrait se faire prêter le joueur. Le Barça, lui, espère récupérer 25 millions d'euros en cas de vente.



- 10h30: Andrea Agnelli, président de la Juventus, l'affirme haut et fort: "Je suis sûr que Cristiano Ronaldo restera avec nous. Ce qui s'est dit dans France Football faisait référence à une interview d'il y a quelques mois mais Ronaldo est un pilier du club". Et l'élimination en Champions League, ce vendredi soir, n'y change rien, selon lui.