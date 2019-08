Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Rappelons que le mercato anglais fermera ses portes ce jeudi 8 août, ce qui impactera tout le marché. L'Italie bouclera quant à elle son mercato le 23 août. En Belgique, France, Espagne et Allemagne, ce grand spectacle se poursuivra jusqu'au 2 septembre.

Le fil infos

Les infos du matin

© D.R. - Le Standard de Liège a enregistré le départ de Kosanovic. Le Serbe devrait s'engager avec Al Jaezira. Plus d'infos ici.

- Parfait Mandanda devrait quitter Charleroi pour rejoindre un club de division 2 turque. Découvrez ici dans quel club il devrait s'engager.

- La hiérarchie des gardiens bousculées et Didillon qui ne veut plus jouer. Anderlecht devrait vendre le gardien français durant ce mercato. Retrouvez ici plus de détails.

- Pieter Gerkens devrait quitter Anderlecht cet été. Saint-Trond et Zulte-Waregem sont intéressés par le joueur mais celui-ci voudrait un transfert à l'étranger.

- Deux congolais sont testés à Anderlecht, il s'agit de Arsène Zola, arrière gauche, et de Meschack Elia, ailier.

© D.R. - Walace a quitté Hanovre et devrait passer sa visite médicale à l'Udinese aujourd'hui selon Sky Italie.

© D.R. - Dennis Praet devrait s'engager avec Leicester dans les heures qui viennent. Toutes les infos ici.

- Arsenal aurait trouvé un accord avec le Celtic pour Kieran Tierney selon RMC. Le club anglais aurait proposé 27 millions d'euros pour le joueur, d'après la BBC.

- D'après Sky, Tottenham aurait trouvé un accord avec Fulham pour Ryan Sessegnon.

- Si l'on en croit le Daily Mail, Daniele Rugani devrait quitter la Juventus et rejoindre Arsenal en prêt pour deux ans.

- Arsenal continue son mercato, Sky rapporte que les Gunners seraient sur le point de recruter David Luiz de Chelsea.

- Danny Drinkwater devrait rejoindre Burnley en provenance de Chelsea selon Sportsmail.

© D.R. - Selon Sky, le Real Madrid serait en discussion avec le PSG pour le transfert de Neymar Jr. Le Brésilien pourrait faire son retour en Espagne.

- Lo Celso devrait quitter le Betis Séville selon les informations de Sky. Le club espagnol aurait trouvé un accord avec Tottenham qui aurait fait une offre de 59 millions d'euros pour le joueur.

© D.R. - Romelu Lukaku est arrivé en Italie pour parapher un contrat de cinq ans avec l'Inter Milan. Plus d'infos ici.

- Selon L'Equipe, Naples se serait renseigné pour Baptiste Santamaria d'Angers.

- La Juventus pourrait voir partir Mario Mandzukic en direction de Manchester United. Le club anglais espère se renforcer offensivement suite au départ de Romelu Lukaku.

- Brescia a officialisé l'arrivée de Magnani en provenance de Sassuolo.

© D.R. - Djibril Sidibe a quitté l'AS Monaco. Le club français l'a prêté pour une saison à Everton.

- Rémi Riou est officiellement le nouveau gardien de Caen. La saison passée, il évoluait au Sporting de Charleroi.

- Toulouse perd John Bostock qui a rejoint Nottingham Forest.

- Le quotidien suisse Blick annonce que l'AS Monaco surveillerait le joueur de Liverpool, Xerdan Shaqiri.