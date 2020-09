Le fil info:

Les infos du matin:

© D.R. - Jackson Muleka aura besoin de temps et d'indulgence. Découvrez notre analyse ici.

- Faris Haroun prolonge à l'Antwerp. Le capitaine du récent champion de la Coupe de Belgique poursuivra son aventure anversoise jusqu'en juin 2022. Le milieu de 34 ans à rejoint le Bosuil en 2017.

© D.R. - Un jeune de Chelsea part en prêt. Il s'agit d'Ethan Ampadu. Le défenseur gallois de 19 ans rejoint Sheffield United pour une saison. Le club avait auparavant annoncé les arrivées de deux latéraux: Max Lowe (23 ans) et Jayden Bogle (20 ans).

- Alphonse Areola, dans le viseur de Fulham. Arrivé à la fin de son prêt avec le Real et sans avenir au PSG, le portier cherche un employeur. Pisté par Rennes, le club de Premier League serait tout de même en pole pour s'offrir les services de l'international français, d'après L'Equipe: un salaire identique à celui qu'il perçoit à Paris (700 000 euros par mois) et l'acquisition d'une maison à Londres cet été.

- Chelsea pousse pour Edouard Mendy. Peu convaincu par son gardien Kepa Arrizabalaga, Lampard lui cherche un remplaçant et a jeté son dévolu sur le portier de Rennes. The Telegraph et The Athletic annoncent que les Blues sont confiants et qu'une offre de 20 millions devrait être envoyée d'ici peu pour le Sénégalais de 28 ans.

© D.R. - Manu Sánchez prolonge à l'Atletico. Le jeune latéral gauche de 20 ans prolonge jusqu'en 2025 avec les Colchoneros.

- Aucune offre pour Gareth Bale... Mundo Deportivo annonce qu'aucun club ne s'est manifesté pour s'offrir les services du Gallois de 31 ans. Seul un retour à Tottenham pour jouer sous les ordres de Mourinho est évoqué, mais il parait improbable.

- Lautaro Martínez s'éloigne du Barça. Javier Zanetti, vice-président et légende de l'Inter s'est exprimé dans les médias italiens au sujet de son compatriote "en étant si jeune et avec un avenir aussi prometteur, il est normal qu'il attire d'autres clubs. Mais d'après ce que je vois au quotidien, Lautaro veut rester en Italie."

© D.R. - Christian Eriksen veut rester à l'Inter. Le Danois de 28 ans, déjà annoncé sur le départ après être arrivé cet hiver en provenance de Tottenham, s'est exprimé au micro de Sky Sport "Je suis très heureux où je suis. Je voulais un nouveau défi et j'en ai eu un. Je me concentre totalement sur l'Inter et j'ai hâte d'y retourner"

- Et si Dzeko restait à la Roma ? Tout proche d'un transfert à la Juve, l'imminente arrivée de Luis Suarez à Turin viendrait changer la donne. L'attaquant bosnien de 34 ans ne souhaite pas être la doublure de l'Uruguayen, à en croire le Mundo Deportivo.

© D.R. - Quel avenir pour Julian Draxler ? Peu utilisé par Tuchel, l'international allemand garde tout de même la cote en Europe. Le Hertha Berlin en a fait sa priorité mais le milieu offensif ne souhaite pas retourner en Bundesliga. L'AC Milan et des clubs de Premier League seraient venus aux nouvelles, d'après l'Equipe.

- L'OL veut rapatrier Samuel Umtiti. Pour cela, le club de Jean-Michel Aulas ne serait pas contre un échange Umtiti-Depay avec le Barça, d'après les informations de Sky Italia.

- Rennes va transmettre une offre pour Jeff Reine-Adelaïde. Le club breton va proposer 20 millions à Lyon pour le milieu de 22 ans, d'après l'Equipe.