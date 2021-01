Le fil info :

- Toujours courtisé par l'OM (voir par ailleurs), Arkadiusz Milik pourrait également toujours signer à la Juventus. Si la Vieille Dame espérait signer le Polonais en juin prochain à la fin de son contrat avec Naples, ce dernier pourrait arriver à Turin dès cet hiver. Mais pour cela, il faudrait que les Napolitains revoient le montant demandé de 18 millions d'euros à la baisse selon le Corriere dello Sport.

- L'Olympique de Marseille est actif depuis le début du mercato. Les Olympiens ont plusieurs dossiers chauds sur la table. S'ils espèrent toujours récupérer le Polonais Arkadiusz Milik, les dirigeants de l'OM avancent sur d'autres dossiers : l'arrière droit néerlandais Lutsharel Geertruida (Feyenoord) ainsi que Pol Lirola et Christian Kouamé de la Fiorentina. Dans l'autre sens, un départ de Valère Germain n'est pas à exclure tout comme celui de Kevin Strootman. Le Néerlandais pourrait être prêté à la Genoa selon Eurosport.

- Selon Marca, le Real Madrid devrait se séparer du latéral droit Alvaro Odriozola. L'Espagnol n'a joué que 57 minutes cette saison avec les Merengues. Mais pour l'heure, aucune piste concrète n'est avancée.

- L'ancien joueur du Cercle Bruges et du Sporting Portugal William Carvalho est en partance du côté du Bétis Séville. Pas brillant avec les Andalous depuis le début de la saison, Benfica espère rafler la mise. Un prêt avec option d'achat obligatoire serait sur la table selon le quotidien As.

- En difficulté, le Barça a besoin de recruter un attaquant selon son entraîneur Ronald Koeman : "Pour l'avenir à court terme, il est important de recruter", a-t-il expliqué en conférence de presse ce vendredi même s'il conçoit que la conjoncture économique oblige les Catalans à se montrer prudent cet hiver, "Nous voulons améliorer l'équipe et je continue de penser que certains postes ont besoin de plus de concurrence et d'efficacité. C'est ce que je pense, mais je comprends la situation du club. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, et nous attendrons l'année prochaine."

Le Néerlandais a également envoyé un message au jeune Riqui Puig en conférence de presse : "Il vaut mieux, de par sa jeunesse, qu'il puisse jouer ailleurs si ici ce n'est pas possible. Et qu'il s'améliore en tant que joueur. Je suis de ceux qui pensent que les jeunes doivent jouer, un jeune homme ne peut pas rester un an sans jouer, ce n'est pas bon."

- Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Antonio Conte lorgne sur le milieu de terrain du PSG Leandro Paredes. Mais pour le quotidien italien, une telle opération ne pourrait se faire que si Christian Eriksen quitte l'Inter Milan cet hiver ce qui rend l'opération difficile.

- Le gardien Anders Kristiansen quitte l'Union Saint-Gilloise et retourne chez lui en Norvège à Sarpsborg. Chez les Bruxellois, Kristiansen a disputé 28 rencontres depuis son arrivée en 2018, une seule depuis le début de la saison en Coupe de Belgique face à Heist.

- L'Excel Mouscron et Agim Zeka ont décidé de se séparer d'un commun accord. L'Albanais n'avait pas joué une minute en championnat avec les Hurlus.

- L'ancien Anderlechtois Matias Suarez, aujourd'hui actif à River Plate pourrait tenter l'aventure en MLS. L'Argentin de 32 ans est courtisé par le Los Angeles FC. L'ancien Soulier d'or est également courtisé par des clubs mexicains et brésiliens mais pourrait également rester en Argentine.

- Isaac Kiese Thelin est prêté jusqu'en juin à Kasimpasa. Revenu après son prêt à Malmö, le Suédois n'aura pas fait long feu à Anderlecht. Le club turc possède une option d'achat dont le montant s'élève à 750 000 euros.

