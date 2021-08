Le fil info:

Les infos du matin:

- Virton a vingt jours pour construire une équipe, plus d'infos ici

- Libre depuis la fin de son contrat au Cercle, Jérémy Taravel se retrouve à un carrefour de sa carrière. Le défenseur central de 34 ans entend relever ce qui sera sans doute son dernier défi. Son profil de leader, sa liberté contractuelle et son vécu avec plus de 200 matchs dans l'élite ont notamment séduit Mouscron où l'effectif en défense centrale reste trop juste. Un club de D1 grecque est récemment venu aux renseignements et le joueur est attendu sur place mercredi prochain pour examiner la proposition.

- Saint-Trond a trouvé un accord avec le club de Sagan Tosu à propos du transfert de l'attaquant japonais, Daichi Hayashi. Le joueur de 24 ans va signer un contrat et passera ses tests une fois arrivé en Belgique. Il a représenté le Japon lors du tournoi olympique à Tokyo.

- Selon le, le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, aurait confirmé que le Bayern était intéressé par l'attaquant du Borussia Dortmund,

à Chelsea: parti comme un mal-aimé, de retour comme un Roi, tous les détails ici

- Aston Villa a officialisé l'arrivée d'Axel Tuanzebe en provenance de Manchester United. Le joueur a signé un nouveau contrat jusqu'en juin 2023 avec ManU avant d'être prêté pour une saison à Villa.

- Sky Sports nous informe que Tottenham serait prêt à payer un peu plus de 60 millions d'euros pour Lautaro Martinez. Le club anglais aurait eu des entretiens avec l'Inter Milan au sujet de la signature de l'attaquant argentin.

- Le milieu de terrain Declan Rice a accepté de rester à West Ham selon le Daily Mail. Le joueur a été évalué à un peu plus de 90 millions d'euros ce qui bloquerait tout transfert vers un autre club participant à la Ligue des Champions.

- L'Atlético Madrid s'intéresserait àde Wolverhampton, selon la presse espagnole. Un accord aurait déjà été trouvé avec le joueur.

- Kieran Trippier pourrait bientôt quitter l'Espagne et l'Atlético Madrid si l'on en croit les informations du Sun. Arsenal montrerait de l'intérêt pour le joueur à l'approche du départ d'Hector Bellerin. Les Gunners auraient proposé 40 millions d'euros pour le joueur de 30 ans.

- Le PSG ne perd pas de temps dans le dossierselon. Le club français aurait proposé à l'Argentin un contrat de deux ans.

- Selon les informations de L'Equipe, le PSG s'apprêterait à prêter Thimothée Pembélé aux Girondins de Bordeaux avec une option d'achat.

- L'attaquant de Bruges, en manque de temps de jeu, est annoncé en partance pour Venise, selon. Le Nigérian serait prêté avec une option d'achat.

- Selon La Republicca, l'Inter Milan aurait trouvé le successeur de Romelu Lukaku. Il s'agirait d'Edin Dzeko de la Roma. Le Bosnien de 35 ans serait enclin à rejoindre les Nerazzurri contre 4,5 millions d'euros.

- Matheus Cunha ne devrait plus jouer pour le Hertha d'après. L'Atalanta Bergame serait intéressée par l'attaquant de 22 ans, rapporte le Corriere dello Sport. Le club italien aurait même proposé 30 millions d'euros pour le Brésilien.

- Cagliari tenterait de renforcer sa défense et songerait au défenseur central argentin de l'Atalanta, José Palomino. Le joueur serait sur le départ et les négociations seraient bien engagées, selon La Gazetta dello Sport.

- Les Rangers auraient reçu un coup de pouce dans la course pour signerde Heerenveen affirme le. l'autre club intéressé par le joueur, Feyenoord, n'aurait pas les moyens de s'offrir le milieu de terrain.