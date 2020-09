Le fil info:

Les infos du matin:

© D.R.



- Présentation originale pour Jackson Muleka. Pour voir la vidéo, cliquez ici.

© D.R.



- Deux alternatives pour Guardiola en cas d'échec des négociations avec Kalidou Koulibaly (Naples). Manchester City veut à tout prix recruter un défenseur et l'ancien genkois est la priorité du coach catalan. Mais les Citizens pensent déjà à un plan B et se seraient tournés vers la Liga: Diego Carlos (Séville) et José María Giménez (Atlético) intéressent la direction selon Sport.

- Troisième recrue pour Everton. Après avoir bouclé les arrivées de James Rodriguez (Real Madrid) et Allan (Naples), les Toffees ont annoncé la signature d'Abdoulaye Doucouré, milieu de terrain français. Le joueur de 27 ans quitte Watford et rejoint la ville de Liverpool pour trois ans, avec option pour une saison supplémentaire.

© D.R.



- Eric García au Barça, ce n'est pas si simple. Mundo Deportivo annonce que City demande 25 millions pour le défenseur, tandis que les Catalans ne comptent pas dépenser plus de 15 millions. Le joueur de 19 ans a été formé à la Masia, qu'il a quittée en 2017 pour rejoindre l'équipe de De Bruyne.

- L'agent de Coutinho confirme qu'il restera bien en Catalogne. Kia Joorabchian a déclaré au micro de talkSport "Koeman l'a appelé juste après la victoire en Ligue des champions avec le Bayern, et lui a dit qu'il était dans ses plans et qu'il aimerait qu'il revienne".

- Le Real prête Franchu Feuillasier. L'attaquant de 22 ans rejoint Fuenlabrada, club qui milite en deuxième division espagnole.

© D.R.



- Accord Barça- Juventus pour Luis Suarez. Tancredi Palmieri, journaliste de Tuttosport, annonce que les Catalans et Turinois sont parvenus à un accord: trois millions d'euros, plus treize en variables (gagner le Scudetto, se qualifier pour la C1 ou encore la remporter).

- Adama Traoré en Serie A ?Calciomercato affirme que l'ailier gauche est désireux de quitter Wolverhampton cet été et son agent aurait proposé ses services à la Juve. Les Turinois ne sont cependant pas disposés à payer les 70 millions demandés pour l'Espagnol.

© D.R.



- Juninho veut revoir Karim Benzema à Lyon. L'ancienne gloire de l'OL s'est exprimée au micro de RMC au sujet du buteur madrilène "C’est notre rêve de le voir terminer chez nous.... le voir revenir et de jouer deux ans, de jouer la Ligue des Champions, de porter le brassard. Est-ce qu’on va réussir ou pas ? Je ne sais pas. On attend le bon moment pour mettre le projet sur la table."

© D.R.



- Benfica veut dégraisser avant de recruter. Ambitieux durant ce mercato estival, les Lisboètes vont tout de même vendre quelques joueurs. D'après Record, Carlos Vinicius, Adel Taarabt et Chiquinho sont poussés vers la sortie.