Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas rater.

De nombreux mouvements sont à attendre en ce mois de janvier, tant en Belgique où Anderlecht devra se renforcer, qu'à l'étranger où des noms ronflants sont annoncés sur le départ.

Le fil infos

Les infos du matin

© D.R. - King Kara is back! Voici ici les raisons de son retour.



- Uche Agbo est toujours convoité et pas par n'importe qui. Plus d'infos sur les destinations ici.

- Grange file à Grenoble en prêt pour 6 mois. Mais son histoire à Charleroi n'est peut-être pas terminée... Pour plus d'infos!

- Tom De Sutter signe à Ostende! L'ancien attaquant était libre de tout contrat depuis la fin de son bail à Lokeren. Il a paraphé un contrat jusqu'à la fin de la saison.

© D.R. - Aaron Ramsey, c'est fait! Le joueur gallois va parapher un contrat en faveur de la Juventus Turin pour juin selon Sky Sports. C'est une petite catastrophe financière pour les Gunners qui ne touchent pas d'indemnités pour la transaction. Si le transfert était dans l'air depuis un petit temps, on ignorait si le milieu de terrain allait signer en hiver ou en été. Nouvelle très belle pioche pour la Vieille Dame qui n'en est pas à son coup d'essai après Kedhira ou Emre Can.



- Nikola Milenkovic n'intéresse plus Manchester United depuis le limogeage de José Mourinho. Auparavant, les Red Devils étaient prêts à offrir plus de 50 millions d'euros selon ESPN.

- Une offre chinoise refusée pour Marko Arnautovic. Sky Sports affirme qu'elle s'élevait à environ 40 millions d'euros. West Ham a indiqué que le club ne souhaitait pas vendre un joueur aussi important de son effectif.

© D.R. - Rafinha devrait quitter le Bayern Munich selon Kicker. Sa seule option serait un retour au Pays où le Flamengo lui ferait les yeux doux.



© D.R. - Rabiot et le FC Barcelone, ce n'est pas gagné! Le joueur de 23 ans qui a refusé de prolonger au PSG, semblait promis au club blaugrana. Selon Dario Sport, les dirigeants catalans n'aiment pas la position prise par sa mère et agent qui traite avec trop de clubs européens. Elle négocierait avec trois écuries de Premier League et une formation de Serie A. Le FCB ne souhaite pas s'aligner sur des offres supérieures car le joueur et le club s'étaient mis d'accord sur la base d'un contrat de 5 ans avec une prime à la signature.

© D.R. - Mauro Icardi s'éloigne de l'Inter. Selon AS, l'attaquant serait en route vers l'Angleterre qui lui fait les yeux doux. Wanda Icardi a déclaré pour le journal espagnol: "Le nouveau contrat d’Icardi avec l'Inter est loin d’être acté. De très importants clubs sont intéressés par la signature de Mauro et nous sommes très loin d’avoir trouvé un accord avec l'Inter Milan. Nous entretenons de très bonnes relations avec les deux plus grands clubs espagnols très intéressés par Mauro, ainsi qu’un en France et un en Angleterre." L'Inter va devoir cravacher pour prolonger son joueur qui avait déjà fait le coup en 2015 et 2017 pour obtenir une belle revalorisation.

- Manolo Gabbiadini devrait partir aujourd'hui ou demain selon Sky Sports News. Le média anglais estime que c'est la Sampdoria qui devrait décrocher la palme pour l'attaquant Italien. Deux solutions existent pour la transaction: soit le joueur part en transfert sec pour une somme avoisinant les 12 millions d'euros, soit Gabbiadini est prêté jusqu'à la fin de saison pour 3 millions plus 9 d'obligation d'achat.

- Départ prévu pour 50 millions d'euros à Naples? Elseid Hysaj est un peu tombé en disgrâce depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti. Dès lors, il pourrait considérer un départ selon Goal qui indique que le latéral aimerait retrouver son ancien coach à Chelsea, Maurizio Sarri.

© D.R. - Thierry Henry est évasif à propos du mercato de Monaco. Il a déclaré à la sortie de la qualification de son équipe en demi-finale de la Coupe de la Ligue: "Vous êtes bien informés. Je ne sais pas si je dois vous répondre. Je suis le coach, donc oui c’est moi (qui valide les pistes du mercato, ndlr), mais il faudra attendre, il y a des choses qui ne sont pas encore faites. (...) Pour l’instant, il y a des choses qui sont un peu plus avancées, d’autres où on ne peut pas aller trop loin dans les discussions mais vous allez savoir rapidement." Monaco a sorti Rennes hier soir au tir au but.