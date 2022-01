Le fil infos:

Les infos du matin:

- Le Standard tiendrait le premier renfort de son mercato. Et il viendrait de Ligue 1.

- Les Rouches ne veulent d'ailleurs pas en rester là. Une place est particulièrement scrutée par Luka Elsner, le coach liégeois.

- Chez les Zèbres, l'officialisation du départ de Fall vers Kasimpasa devrait se faire aujourd'hui. Le Sénégalais (30 ans), accompagné de son représentant Zouhair Essikal, a atterri en Turquie ce dimanche. Il doit normalement passer sa visite médicale aujourd’hui et s’engager pour 2,5 ans avec le club turc. Il arrivait en fin de contrat à Charleroi.

- Au RSCA, Sardella devrait finalement rester cet hiver. Il va rester la doublure de Murillo jusqu'en fin de saison. Le club veut donner sa chance au jeune latéral, notamment lors de l’absence du Panaméen fin du mois. Ce qui signifie que Nayel Mehssatou (19 ans) est, lui, sur le départ. En fin de contrat en juin le jeune latéral peut déjà se trouver un nouveau club. Anderlecht est conscient qu’il ne sera pas simple de conserver son arrière droit. La piste Reynolds (AS Roma) n’est, elle, pas abandonnée pour autant.

- Les plus grosses écuries s'intéressent à. L'anglais de 23 ans est estimé à 20 millions d'euros par Norwich City. Alors qu'il est moins important cette saison et que son équipe végète à la dernière place de Premier League, Liverpool, Tottenham, Newcastle, Leeds et la Roma s'intéressent à l'ailier.

- Les nouveaux riches de Newcastle veulent absolument se refaire une défense. Après avoir approché Lille pour Botman, le Daily Mail annonce que les Magpies lorgnent du côté de Monaco. Les dirigeants saoudiens seraient prêts à formuler une offre d'environ 40 millions d'euros pour Benoit Badiashile. A 20 ans, le défenseur a déjà disputé plus de 100 matchs sur le Rocher.

- Adama Traoré, première recrue de l'ère Conte? Moins décisif cette saison chez les Wolves, le puissant ailier est apprécié par Tottenham. Sur Sky, le coach de Wolverhampton a même annoncé que le club ne retiendrait pas son joueur. Le Daily Mail annonce que Tottenham serait prêt à offrir un peu plus de 20 millions d'euros. Un montant qui pourrait satisfaire l'équipe de Dendoncker.

ne devrait pas aller à la Fiorentina. C'est ce qu'annonce le directeur du club Daniele Pradé., a-t-il expliqué., a-t-il conclu. Le milieu, excédentaire au Real, cherche une porte de sortie pour se relancer.

- Rangnick persiste et signe: Cavani ne partira pas du côté du Barça. Alors que Luuk De Jong vient d'inscrire deux buts en autant de rencontres, les Catalans souhaitent s'offrir un numéro neuf. Mais le coach allemand de United a été formel ce dimanche: "Il est venu dans mon bureau et nous avons parlé pendant près d'une demi-heure. Il m'a dit qu'il resterait au moins jusqu'à la fin de la saison." Le Barça va donc certainement devoir se trouver une autre cible.

- Après la blessure de Simon Kjaer, l'AC Milan se cherche un défenseur central. Selon le Daily Mail,serait la cible privilégiée par l'équipe d'Alexis Saelemaekers. En manque de liquidités, les Milanais souhaiteraient obtenir un prêt du défenseur de 22 ans formé chez les Spurs.

- En cas de départ de Paul Pogba, Manchester United veut recruter Sergej Milinkovic-Savic. L'ancien milieu de Genk appartient à la Lazio et est estimé à 70 millions d'euros par Transfermarkt. Annoncé sur le départ (parfois à plus de 100 millions), le Serbe de 26 ans est toujours en Italie. Les deux milieux disposent du même profil ce qui pousserait les mancuniens à faire une offre pour cet été selon le Sun.

- Canal + a livré des détails explosifs à propos du transfert devers Francfort. L'attaquant de Nantes, auteur de 7 buts en Ligue 1 cette saison, aurait signé un pré-contrat avec l'équipe allemande en automne. Pratique complètement illégale puisqu'il est interdit d'entrer en contact avec un joueur plus de six mois avant la fin de son contrat. Francfort a proposé au Français de 23 ans un contrat de cinq ans estimé à 9 millions d'euros annuel. Les Canaris ont donc saisi la FIFA. Le transfert pourrait capoter.

- C'est une incroyable rumeur comme le mercato nous en offre parfois. Maisserait la cible privilégiée du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. Etonnant étant donné que les deux joueurs possèdent des profils bien différents. C'est le Daily Mirror qui lance cette rumeur farfelue qu'il faut, à ce stade-ci, prendre avec beaucoup de précautions.

- Avec la blessure de Chilwell, plusieurs médias anglais annoncent que Chelsea aimerait rapatrier Emeron Palmieri qui évolue à Lyon en prêt. Titulaire indiscutable, il a reçu 86% du temps de jeu possible cette saison. Les Gones ne souhaitent donc pas perdre le champion d'Europe.

- Porto s'apprête à perdre son maître à jouer. En effet,va rejoindre rapidement l'AS Roma et José Mourinho. "Nous allons signer un autre milieu de terrain en prêt", a déclaré le Portugais après la défaite de son écurie contre la Juventus ce dimanche. Il s'agit d'un prêt d'un million d'euros avec une option d'achat estimée à 13,5 millions.