© D.R. - L'Equipe annonce un possible dénouement pour le transfert de Jonathan David à Lille ce lundi. Montant de l'opération: entre 27,5 et 30 millions d'euros. Le joueur ne s'entraîne plus avec Gand et n'a pas participé à la première journée de Pro League.

- Le RWDM tient son attaquant ! Plus d'informations ici .

© D.R. - Pedro, en fin de contrat à Chelsea, a annoncé qu'il quittait le club. Après Willian, c'est un second ailier qui s'en va. "C'était un plaisir et un honneur. Merci et bonne chance pour l'avenir. Allez les Blues" a déclaré l'Espagnol. Des rumeurs l'envoient du côté de l'AS Roma.

- Selon les informations du Guardian, Liverpool aurait trouvé un accord avec l'Olympiakos pour le transfert de Kostas Tsimikas. Arrière droit de 24 ans, le Grec arriverait en Angleterre contre environ treize millions d'euros (£11,75m). Leicester City était aussi dans la course et voyait en lui le remplaçant idéal de Ben Chilwell qui est en partance pour Chelsea (source: Leicester Mercury).



- The Telegraph annonce que Barcelone veut attirer Bernardo Silva, le milieu de Manchester City, dans ses rangs. Les Catalans pourraient utiliser Nicolas Semedo comme monnaie d'échange.

- Crystal Palace aurait fixé le prix du Diable Rouge Christian Benteke à neuf millions d'euros. Les Londoniens espèrent récolter de l'argent pour acheter Ismaila Sarr, attaquant de Watford, dont la valeur est évaluée à 44 millions d'euros selon le Daily Mail.

- Si l'on en croit Sky Sports, Pierre-Emile Hojbjerg passe actuellement sa visite médicale à Tottenham. Le milieu danois quitterait ainsi Southampton après quatre saisons.

- Arsenal pourrait vendre Torreira pour s'offrir le milieu de l'Atletico Thomas Partey. L'AC Milan et la Fiorentina seraient sur le coup, selon le Mirror.

- Les Gunners vont probablement perdre leur gardien Emilano Martinez, révélation de cette fin de saison. L'Argentin l'a lui-même admis à la radio Continental. Il veut du temps de jeu pour être sélectionné en équipe nationale, et est barré par Bernd Leno à Arsenal.



© D.R. - Monchi, le célèbre directeur sportif de Séville, étudie actuellement le marché. Il a récemment refroidi la rumeur Rakitic en déclarant à Marca: "Cela va être difficile, voire impossible économiquement". Barcelone en demande 10 millions, toujours selon Marca. Côté départs, Diego Carlos et Ocampos sont annoncés en partance.

- L'Espanyol serait sur le point de signer Keidi Baré en provenance de Malaga, selon Mundo Deportivo. Le milieu de terrain espagnol arriverait contre 2,5 millions d'euros.

- Bertrand Traoré, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais, pourrait rejoindre son ex-coéquipier Nabil Fekir au Betis Séville, toujours selon Mundo Deportivo.

- À Barcelone, deux offres seraient sur la table pour Todibo. Ce n'est pas un secret que le club cherche à se débarrasser du jeune Français. Cependant, son départ ne serait pas immédiat.



- Mundo Deportivo annonce que Zidane a trois demandes pour la saison prochaine: un défenseur, un milieu de terrain pour remplacer Casemiro (Camavinga serait le choix préféré de l'entraîneur français), et un buteur. Pour cette dernière demande, le Real devra d'abord se débarrasser de Mariano ou de Jovic.



© D.R. - Le Corriere dello Sport annonce que la Lazio suit attentivement Joshua King. Les Romains aimeraient attirer l'attaquant norvégien mais font face à une forte concurrence, notamment le Paris Saint-Germain. Bournemouth évalue le joueur à environ 30 millions d'euros, malgré une fin de contrat en 2021.

- La Gazetta dello Sport a publié des déclarations de Pirlo datant d'il y a quelques mois: "Pour soulever la Ligue des Champions, il faut un joueur comme Isco au milieu". Fraîchement nommé entraîneur de la Juventus, l'Italien va-t-il essayer d'attirer le joueur du Real Madrid qui n'est pas toujours titulaire sous Zidane ?

- Une autre rumeur envoie le jeune milieu de Brescia Sandro Tonali à la Juventus. Beaucoup comparent le style de jeu de Tonali à celui de Pirlo.



- Toujours selon la Gazetta dello Sport, il y a un accord en vue entre Bakayoko et Milan pour que le milieu français puisse à nouveau porter le maillot Rossonero. Il ne reste plus qu'à Chelsea d'accepter les quinze à vingt millions offerts par l'équipe italienne.

- Milan sonde aussi le marché pour un arrière droit et aurait jeté son dévolu sur Serge Aurier. Tottenham pourrait lâcher le Français s'il reçoit la bonne offre, annonce le journal italien Corriere Dello Sport.

© D.R. - Angel Gomes, qui vient d'arriver à Lille en provenance de Manchester United, va passer la saison du côté de Boavista. Le milieu offensif de 19 ans continue ainsi sa progression en prêt avant de retourner en France.

- L'entraîneur de Bordeaux Paulo Sousa va être libéré de ses fonctions. Selon L'Equipe, c'est Jean-Louis Gasset qui est attendu pour lui succéder.



- Une information de L'Equipe explique que Monaco serait sur la piste de, milieu de Schalke 04, pour renforcer son entrejeu.

© D.R. - Jadon Sancho a mis le feu aux poudres ce week-end en se rendant à Londres. La saga de son transfert à Manchester United est relancée, alors que le jeune ailier se rendait simplement dans sa ville natale pour y passer deux jours de congés accordés par le Borussia Dortmund.

© D.R. - Benfica veut absolument signer Cavani. C'est ce qu'a annoncé Jorge Jésus, l'entraîneur : "Le président fait tout pour que Cavani vienne, même si financièrement c'est une opération difficile".

- Le club portugais rejoindrait aussi la course pour signer le Diable Jan Vertonghen, selon Het Nieuwsblad. Plusieurs clubs italiens sont intéressés, mais le défenseur ne refuse pas directement l'intérêt du club de Lisbonne.