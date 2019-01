Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas rater.

De nombreux mouvements sont à attendre en ce mois de janvier, tant en Belgique où Anderlecht devra se renforcer, qu'à l'étranger où des noms ronflants sont annoncés sur le départ.

Le fil infos

Les infos du matin

© D.R. - Qui a réalisé le transfert de Kara à Anderlecht ? Mister Mogi Bayat ! Le célèbre agent est de retour en coulisse mais se fait plus discret dans les médias ou en public.

© D.R. - Christian Eriksen est toujours dans le flou concernant son avenir. Le milieu de terrain de 26 ans est courtisé par le Real Madrid qui aurait passé la première selon The Independant. Le média affirme que les Merengues ont prévenu leurs homologues des Spurs qu'ils étaient disposés à lâcher plus de 100 millions d'euros pour le Danois. Tottenham en demanderait 250 pour Eriksen dont son contrat se termine en juin 2020.

- Michy Batshuayi va revenir à Chelsea dès cet hiver, le directeur sportif de Valence l'a annoncé hier. Plusieurs clubs se montreraient intéressés pour récupérer le Diable rouge. Plus d'infos ici!

© D.R. - Le Bayern Munich ne se cache plus pour Adrien Rabiot. Par l'intermédiaire de son directeur sportif, Hasan Salihamidzic, les Munichois n'ont pas camouflé leur intérêt pour le joueur: "Vous savez comment se porte le marché des transferts. Nous devons garder les yeux et les oreilles ouverts, il n’y a plus rien à dire à ce sujet. Rabiot est un joueur intéressant." Le Bayern coupera-t-il l'herbe sous le pied de Barcelone qui semblait avoir une longueur d'avance dans le dossier ?

- Jadon Sancho ne souhaite pas revenir tout de suite en Angleterre selon The Mail. L'ailier a explosé cette saison et se sentirait très bien dans son club du Borussia Dortmund. Le joueur n'a jamais évolué en Premier League et a été formé à Manchester City.

© D.R. - Le FC Barcelone chercherait à se débarrasser de Malcom en tentant un échange avec... Willian de Chelsea. Selon le Telegraph, les Blaugranas proposeraient une somme d'argent en plus. L'été dernier déjà, Barcelone avait des vues sur le joueur auriverde mais il n'avait pas voulu quitter le club londonien malgré une offre de 65 millions d'euros.

© D.R. - Joachim Andersen, le solide défenseur de la Sampdoria intéresse des grands clubs selon la Gazzetta dello Sport. L'Inter Milan, qui voit en lui le successeur de Skriniar également courtisé pour cet été, et Tottenham, afin de remplacer Toby Alderweireld en juin, sont intéressés par le joueur danois. Le club gênois espère plus de 30 millions d'euros pour le défenseur de 22 ans.

- D'après ESPN, Kalidou Koulibaly devrait signer à Manchester United... cet été ! En décembre le Times pensait que l'ancien club de Sir Alex Ferguson comptait mettre 100 millions d'euros sur la table cet hiver. Les Napolitains espèrent 120 millions d'euros pour le défenseur sénégalais mais ils ne veulent pas le lâcher en cours de saison.

- Aaron Ramsey finalement dès janvier à la Juve ? Selon la Gazzetta dello Sport, le futur du joueur gallois s'inscrit avec la Vieille Dame. La question aujourd'hui est de savoir à partir de quand. Si ce jeudi les médias italiens faisaient écho d'un accord pour juin, il semblerait que les les Bianconeri espéraient l'avoir pour janvier. Arsenal réclame minimum 20 millions d'euros pour cet hiver.

© D.R. - Un nouveau prétendant pour Maxwell Cornet ! En effet, Watford espère recruter l'attaquant qui a fait des misères à Manchester City ! Selon L'Equipe, les Hornets formuleraient une offre de 20 millions d'euros pour l'Ivoirien. Les Gones réclameraient cette somme pour laisser partir son supersub !

- Fodé Ballo-Touré à Monaco c'est officiel ! Selon les estimations, son transfert s'élève à 13 millions d'euros. Le joueur s'est exprimé pour la première fois: "J’ai rapidement été convaincu par le projet de l’AS Monaco et la perspective de travailler avec Thierry Henry. Je suis impatient d’apprendre à ses côtés, de son expérience, de son savoir-faire, mais aussi de rencontrer mes nouveaux coéquipiers pour rentrer dans le vif du sujet."