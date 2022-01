Le fil infos:

est la première recrue du Standard . D'autres devraient suivre rapidement. Pour voir comment le mercato des Rouches s'est emballé, c'est par ici

- Après le départ de Harwood-Bellis, il existe plusieurs interrogations en défense centrale côté Mauve.



- A l'USG, on se frotte les mains ! Voici à quel point la valeur marchande des joueurs s'est enflammée ces derniers mois !

- À Seraing, Jean-Louis Garcia veut des renforts. "En tant que coach, j’espère très vite. Mais ce n’est pas simple à ce moment du mercato. Les dirigeants s’activent et connaissent mes demandes." Si le prêt de Douane (FC Metz, réserve) va être bientôt officiel, aucun transfert entrant n’est encore acté. Les rumeurs Buatu (Saint-Trond) et Dabila (Lille) doivent être confirmées. Opare (libre) était partant pour venir sous Condom, mais cela coinçait au niveau de la direction. Est-il encore une piste aujourd’hui ?

n'est plus en odeur de sainteté du côté d'Arsenal. Pour le remplacer, les Gunners visent. Alors que les dirigeants auraient formulé une offre de 65 millions d'euros plus(qui est déjà prêté par les Gunners avec une option d'achat estimée à 15M€), la Fiorentina avait refusé. Les dirigeants transalpins espèrent... 150M€ selon le Daily Mail. Un prix qui doit refroidir un club qui n'a plus disputé la C1 depuis... 2017.

- Sport a dévoilé le prix d'Adama Traoré. Le bodybuildé intéresse plusieurs écuries comme West Ham et Tottenham. Wolvehrampton n'est pas contre un départ de l'international espagnol que ce soit cet hiver ou cet été. Le quotidien catalan nous apprend également que... le FC Barcelone est intéressé par l'ailier. Encore plus si Dembélé met les voiles l'été prochain. D'autant plus que Jorge Mendes est l'agent du joueur de 25 ans et qu'il entretient de très bonnes relations avec Joan Laporta.

- Tottenham refuse 18 millions d'euros de l'Ajax pour Bergwijn selon Sky Sports. L'ailier intéresse Marc Overmars, le directeur du football des Ajacides. Acheté pour 30 millions d'euros, l'international néerlandais ne s'est jamais réellement imposé chez les Spurs. Et Antonio Conte ne compte, visiblement, pas trop sur lui.

- Les négociations vont reprendre entreet le FC Barcelone ! C'est ce qu'annonce le journal L'Equipe dans son édition du jour. Lors de leur dernier rendez-vous, le Français avait demandé... 40 millions d'euros annuels et la même somme en prime à la signature. Des chiffres impayables pour les Blaugrana. Xavi veut absolument prolonger l'international français pour en faire l'un des joueurs les plus importants de son effectif.

- L'Inter proche de prolonger le contrat de. Arrivé pour cinq millions en 2016, il en vaudrait 40 aujourd'hui selon Transfermarkt. Le milieu croate de 29 ans avait été approché pour arriver libre cet été. Essentiel pour Simone Inzaghi, l'ancien du Dinamo Zagreb a commencé toutes les rencontres en C1 et en Serie A., confirme Fabrizio Romano.

- Le Bayern Munich touche au but avec. En fin de contrat en juin 2023, les négociations pour une prolongation de contrat avait commencé il y a un an et demi ! En cause, le salaire trop faible du Français de 25 ans qui ne faisait pas partie du top 7 du club. Pour L'Equipe, tout est en ordre. Kingsley Coman, précisent nos confrères.

- Dortmund recrute Filippo Calixte Mane. Ce jeune défenseur de 16 ans évoluait à la Sampdoria de Gênes. Dans un premier temps, il ne va pas renforcer l'équipe première. Ce colosse d'1,88m va évoluer avec l'équipe U19 des Borussen.

- Avec le départ de Juninho, l'avenir deest en suspens à Lyon., a-t-il annoncé pour Globo Esporte. Monstrueux contre le PSG, il est un rouage essentiel dans le jeu de Peter Bosz, le coach des Gones.

- Boca Juniors travaille sur le retour de deux anciennes stars déchues. La première est. Toujours sous contrat à l'OM et prêté à Elche, l'attaquant de 31 ans a marqué deux buts en 14 rencontres de Liga. Pas assez pour convaincre les dirigeants espagnols. Boca souhaite également rapatrier un certain. L'ancien meneur de jeu du PSG évolue également à Elche. Les deux joueurs souhaiteraient rentrer au pays pour se rapprocher de leur famille selon les informations d'Juan Roman Riquelme, vice-président de l'écurie de Buenos Aires, est en tout cas très intéressé.