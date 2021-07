Les infos de la journée:

- 10h45: L'OM a été très présent depuis le début de ce mercato. Mais le club phocéen pourrait aussi voir l'une de ses meilleures valeurs marchandes quitter l'effectif. En effet, Boubacar Kamara inéteresse fortement Newcastle selon le Mirror. Le défenseur de 21 ans voit son contrat se terminer l'an prochain. Son prix est donc relativement bas et les Magpies ont formulé une offre de 15M€. L'AC Milan serait aussi sur le coup.

- 10h20: Selon Tuttosport, la Juventus aimerait blinder son attaque pour l'an prochain. Ainsi, deux profils intéressent particulièrement la Vieille Dame. Il s'agit de Gabriel Jesus et Kaio Jorge. Le premier est loin d'être un inconnu et a marqué 82 buts en 195 matchs avec Manchester City depuis son arrivée en 2017. Le second est beaucoup plus méconnu du grand public. Cet attaquant de 19 ans évolue à Santos et entame sa seconde saison comme titulaire au Brésil. Plusieurs clubs seraient aussi sur les rangs comme Milan, Naples ou encore le Bayer Leverkusen

- 10h12: Griezmann toujours plus proche d'un départ? Mundo Deportivo affirme qu'un échange Saul Niguez - Antoine Griezmann serait bénéfique pour les deux clubs. De son côté Sport, estime que le Français aimerait retourner à l'Atletico pour redevenir l'atout numéro un des Colchoneros.

- 10h05: Partira? Partira pas? On ne sait toujours pas de quoi l'avenir d'Harry Kane sera fait. Promis à un départ afin de gagner des titres, son prix risque de refroidir ses prétendants. Car Daniel Levy ne veut pas le brader et espère en tirer entre 120 et 150 millions d'euros. Pour TalkSport, José Mourinho s'est penché sur la question de son ancien joueur. "Il a signé un nouveau contrat, je ne sais pas. Je dirais que Kane restera, c'est probablement ce qui risque de se passer. Je ne vois pas monsieur Levy avoir le désir de le vendre. Bien sûr Harry a été très clair avant l'Euro, mais je ne vois pas Levy ouvert à un départ, mais on ne sait jamais." City semblait également intéressé mais Pep Guardiola avait douché les espoirs en expliquant que City ne pourrait débourser une telle somme.

- 9h30: Qui pour remplacer Hakimi? Le latéral droit parti au PSG, l'Inter se cherche activement son remplaçant. Deux pistes sont activées selon Sky Sport Italia. La première mène à Hector Bellerin. Parfois capitaine à Arsenal, l'Espagnol de 26 ans ne serait pas contre un départ. Les Nerazzurri négocie un prêt avec option d'achat selon le média. La seconde piste serait Hans Hateboer de l'Atalanta. Ce dernier remplirait davantage les missions d'un piston selon Sky.

9h20: Thomas Henry pourrait retrouver la Ligue 1. C'est ce qu'annonce le site internet "En Vert et contre Tous". L'attaquant d'OHL sort d'une saison canon avec 21 buts en 31 rencontres de Pro League. Selon le site, les dirigeants de l'ASSE auraient déjà contacté l'entourage du joueur. Prix estimé du transfert: 5 millions d'euros. Une belle somme pour les Louvanistes.

- 9h15: Indésirable du côté de l'AS Roma où Mourinho a choisi de ne pas le reprendre pour le stage, Justin Kluivert se cherche une porte de sortie. Prêté l'an dernier à Leipzig, il a joué 19 fois en Bundesliga pour 810 petites minutes de temps de jeu. Pour Sky Italia, l'OGC Nice est prêt à mettre 13 millions sur la table. Pour le moment, le fils de Patrick n'a pas donné suite à cette offre.