Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Le fil info

- 16h25: Pep Guardiola, le manager de Manchester City insiste pour David Alaba. Le Daily Mirror affirme que le Bayern pourrait vendre son défenseur cet été, lui qui n'a plus qu'un an de contrat en Bavière. Guardiola a entraîné Alaba durant trois saisons à Munich.

- 16h: Où jouera Lautaro Martinez la saison prochaine ? Les négociations vont bon train entre l'Argentin, l'Inter Milan et le FC Barcelone. Les Catalans n'ont pas beaucoup de liquidités et la clause de départ élevée à 111 millions d'euros aurait pu faire capoter la transaction. Mais l'Inter a récemment fait savoir au club espagnol que le prix de son N.10 avait baissé. Selon les informations du Corriere della Sera, les Milanais seraient prêt à laisser partir le joueur de 22 ans pour la somme de 90 millions d'euros.

- 15h30: Ousmane Dembelé, l'ailier du Barça pourrait bien faire partie des joueurs qui seront échangés ou vendus pour attirer de gros calibres cet été. En cas de vente, son ancien club, le Borrussia Dortmund, s'en frotterait bien les mains. Car sur les 40 millions d'euros de bonus que le club catalan doit payer à Dortmund, 20 millions doivent encore être réglés. En cas de transfert du Français, le Barça serait obligé de payer les 20 autres millions d'euros au club de Hazard, Meunier et Witsel.

-15h10: Selon Qatar Football Live et AS, le milieu de terrain espagnol Santi Cazorla prendrait la direction du Qatar. Âgé de 35 ans, le milieu de terrain arrive en fin de contrat à Villaréal.

- 14h45: Selon The Sun, Manchester United entre dans la course avec Chelsea et Manchester City pour attirer le latéral gauche de Leicester Ben Chilwell, qui est évalué à 60 millions d'euros.

- 13h56: La Juventus de Turin lorgne la pépite de Manchester United Mason Greenwood.

- 10h09: Chelsea accélère les négociations avec le Bayer Leverkusen concernant le joyau Kai Havertz. Odson-Odoi pourrait être inclus dans le deal, informe le Dailystar.

- 9h55: Le Barça est en pôle position pour réussir à transférer un attaquant du Rayo Vallecano, âgé de 16 ans. Selon Marca, c'est auprès de Messi que Fabian Luzzi devrait contnuer sa carrière.

- 9h45: Très convoité, le défenseur de Naples Kalidou Koulibaly ne ferme pas la porte à une prolongation en Italie. Le coéquipier de Dries Mertens a confié à la Gazzetta dello Sport qu'il pourrait rester. "Rester à Naples à vie ? Je ne dirais pas non, mais je ne voudrais tromper personne. Nous savons comment les choses se passent dans le football. Peut-être que vous dites que vous restez à vie, et qu'après vous êtes vendu. Je dis donc aux fans que je donnerai 200 à 300% pendant que je porterai ce maillot. J'ai une relation spéciale avec le peuple de Naples, un sentiment vraiment pur. Je n'ai jamais parlé de départ au club, mais j'ai également lu des rumeurs sur mon avenir dans les journaux et ça m'ennuie de lire que je suis approché, tous les jours, par tel ou tel club européen. Nous verrons ce que le président décidera s’il me propose de prolonger le contrat, ce qui me permettrait donc de terminer ma carrière ici. Pour le moment, j'ai encore un contrat de trois ans: c'est beaucoup et je ne pense à rien d'autre qu'à Naples", a confié l'ancien joueur de Genk.