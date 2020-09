Le fil info:

-Le CEO Karel Van Eetvelt fait le point sur différents dossiers chauds à Anderlecht. Pour tout savoir, rendez-vous ici.

- Comment l’Excel a manqué de recruter Moffi, l'attaquant de Courtrai. Plus de détails ici.

- Le T2 du Standard évoque l'arrivée de Jackson Muleka. Cliquez ici pour en savoir plus.

- Georginio Wijnaldum pourrait finalement rester à Liverpool. Annoncé au Barça pour rejoindre son compatriote Koeman, le milieu de terrain néerlandais s'est entretenu avec Klopp pour évoquer son futur. Sky Sports annonce que l'échange entre les deux hommes a été positif et que le joueur de 29 ans souhaite rester, voire même prolonger son contrat.

- Alexandre Lacazette demande à être fixé sur son avenir. Le Français, peu utilisé par Arteta, veut rencontrer les dirigeants pour clarifier sa situation, selon ESPN.

- Leeds suit Jordan Lukaku. Le club de Marcelo Bielsa cherche un latéral gauche et aurait jeté son dévolu sur le joueur de la Lazio, d'après le journaliste Nicolo Schira.

- Miralem Pjanic pose avec ses nouvelles couleurs. Le Barça a posté une photo du Bosnien sur ses réseaux.

- Thiago Alcantara s'éloigne du Barça. Koeman n'en fait pas la priorité, surtout avec l'arrivée de Pjanic et l'ascension des jeunes comme Riqui Puig ou Pedri. De plus, Bild annonce que l'international espagnol aurait un accord avec Liverpool.

- Mariano Diaz ne compte pas quitter le Real. Très peu utilisé par Zidane et sous contrat jusqu'en 2023, AS affirme que le Dominicain ne souhaite cependant pas aller voir ailleurs cet été.

- Accord de principe entre la Juventus et Olivier Giroud ? Le Français est le plan C de la direction mais pourrait débarquer à Turin en cas d'échec des négociations avec Edin Dzeko et Luis Suarez, les deux pistes prioritaires de Pirlo. Le mercato se termine le 5 octobre et la Vieille Dame tient absolument à remplacer Gonzalo Higuain. Sky Italia affirme que le champion du monde, actuellement à Chelsea, a un accord de principe: un contrat de deux ans et un salaire estimé à 4,5 millions d'euros par an. Les Blues demandent 5 millions pour le laisser partir.

- L'Inter insiste pour N'Golo Kanté. Cependant, la situation s'annonce compliquée car Sky Sports annonce que Chelsea ne souhaite pas négocier avec Antonio Conté, parti en mauvais termes du club anglais.

- André Silva s'engage définitivement à Francfort. Prêté par l'AC Milan la saison passée, l'attaquant portugais prolongera son séjour en Bundesliga puisqu'il quitte définitivement les Rossoneri et poursuivra son aventure à l'Eintracht jusqu'en juin 2023.

- Marcelo ne quittera pas l'OL. C'est son président, Jean-Michel Aulas qui a tenu à clarifier les choses sur Twitter "Bien sûr que l’on compte sur Marcelo, notre leader de la défense XXL!".

- Thomas Tuchel évoque le cas Matteo Guendouzi. Le coach a fait le point sur le mercato, après la défaite face à Lens (1-0). S'il a confirmé l'imminente arrivée du latéral Alessandro Florenzi, il a balayé une possible arrivée du milieu d'Arsenal.

- Gonzalo Higuain à l'Inter Miami, ça brûle. L'Argentin serait en route pour les Etats-Unis où il s'engagera avec le club de Beckham, d'après Marca. Les deux hommes se connaissent bien puisqu'ils ont joué ensemble au Real lors de la saison 2006-2007.