- L'attaquant d'Hoffenheim,, vers le Standard. Plus d'infos ici

- Le grand ménage continue à Anderlecht. Découvrez ici de quels joueurs devraient les Mauves se séparer avant la fin du mercato.

- Mouscron ciblerait un attaquant de Dijon selon L'Equipe. Aurélien Scheidler devrait être prêté par le club français. D'autres formations aimeraient avoir le joueur comme Utrecht ainsi que plusieurs clubs de Ligue 2.

- Lyon serait entré en contact avec Genk rapporte plusieurs médias français. Paul Onuachu intéresserait le club français mais le deal ne devrait pas se faire avant le prochain mercato d'été.

- Le Hertha Berlin aurait reçu une offre concrète de l'Atlético Madrid pourd'après les informations de. L'Inter Milan et la Juventus seraient aussi intéressés par le profil du joueur.

- Si l'on en croit les informations de Sky Germany, Kingsley Ehizibue devrait quitter le FC Cologne. Le joueur nigérian joue peu et suscite l'intérêt de la Fiorentina.

- L'Allemagne s'intéresse à Mohamed Simakan selon Sky Germany. Le joueur de Strasbourg, déjà cité du côté de l'AC Milan et de Leipzig, serait sur les tablettes du Borussia Dortmund et du Borussia Mönchengladbach.

devrait bientôt quitter Arsenal. Lenous informe qu'Ali Koc, le président de Fenerbahçe, aurait révélé être proche de la signature du joueur allemand.

- Selon The Sun, Sam Allardyce, entraîneur de West Brom, aimerait que Clément Grenier s'engage avec le club anglais.

- Brighton serait proche de conclure le transfert de Moises Caicedo selon le Daily Mail. Le club anglais aurait versé un peu plus de 5 millions d'euros à Independiente del Valle pour s'offrir les services du joueur.

rapporte que le FC Valence voudrait faire venirde Schalke 04.

- Le Real Madrid aurait un plan pour recruter Kylian Mbappé selon AS. Le Real espérerait vendre entre 100 et 150 millions d'euros pour pouvoir ensuite formuler une offre de transfert au PSG.

ne portera plus les couleurs du RC Lens. Le jeune gardien s'est engagé avec le Paris FC jusqu'en 2022.

- L'arrivée de Pol Lirola à Marseille devrait être annoncée dans la journée selon RMC Sport. Le média français rapporte que le joueur a passé ses tests médicaux hier.

- Le média italien, Sky Italia, affirme que Kévin Strootman devrait bientôt quitter l'OM pour rejoindre en prêt la Genoa. L'information est confirmée par plusieurs médias français.

- D'après Téléfoot, Loïc Badé de Lens serait le plan B de l'AC Milan si les négociations avec Mohamed Simakan de Strasbourg venaient à échouer.

a quitté l'AC Milan et a rejoint le club d'Istanbul Basaksehir en prêt pour une durée d'un an et demi. Le club italien a annoncé la nouvelle sur Twitter.

- L'AC Milan et Bologne négocieraient pour le transfert de Mattias Svanberg selon Sky Italia. Le joueur, qui est estimé par Bologne à 15 millions d'euros, intéresserait aussi Leicester et Southampton

- Sky Italia rapporte un intérêt de la Juventus pour Gianluca Scamacca de Sassuolo qui aimerait un prêt avec obligation de remboursement. Toutefois, la Juve souhaiterait attirer le joueur de manière définitive.