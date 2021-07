Le fil info:

Les infos du matin :

- Le RSCA chercherait encore deux joueurs pour composer son onze de base. Plus d'infos ici

- Du côté du Standard, Leye cible, en particulier, deux types de joueurs. Découvrez les ici.

- Découvrez ici, vers quelle destination se dirige Dieumerci Mbokani.

- Mouscron fait confiance à ses jeunes joueurs. Plus d'infos ici.

- Un joueur du Standard devrait quitter le club gratuitement. Toutes les informations ici.

- Jérôme Déom devrait revenir en Belgique après un passage à Maastricht. Il devrait rejoindre Eupen pour trois ans avec une année en option.

- Le défenseur de Cologne,devrait bientôt quitter l'Allemagne pour rejoindre l'AS Monaco d'après les informations relayées par. Le montant du transfert serait de 6,5 millions d'euros.

- Annoncé du côté du Bayern Munich par plusieurs médias, Federico Chiesa ne devrait finalement pas rejoindre l'Allemagne à en croire les propos de l'entraîneur du Bayern qui affirme que le prix du joueur est trop élevé.

sera encore prêté par Aston Villa à l'Hajduk Split en Croatie, où il était déjà prêté depuis janvier.

- Selon The Sun, West Ham aurait une longueur d'avance sur Aston Villa dans le dossier Tammy Abraham de Chelsea.

- Wolverhampton aurait conclu un accord avec l'AS Rome pour le transfert de Rui Patricio d'après La Gazetta dello Sport.

- D'après le Daily Star, Arsenal devrait bientôt faire une offre à Leicester pour James Maddison. Le joueur est sous contrat avec Leicester jusqu'en 2024.

- Le FC Barcelone serait intéressé parselon les informations de. Le joueur est sous contrat avec la Sampdoria jusqu'en 2024 et attire d'autres clubs comme Liverpool, la Juventus ou encore Tottenham.

- Antoine Griezmann devrait quitter le FC Barcelone durant le mercato d'été selon la presse française et espagnole. L'Atlético, la Juventus et Chelsea seraient intéressés par l'attaquant français.

- Le média espagnol, ABC, affirme que le Real Madrid souhaiterait prolonger Karim Benzema. Le club espagnol et le joueur français auraient trouvé un accord pour une prolongation jusqu'en 2024.

annonce quede Marseille devrait finalement rejoindre Strasbourg en prêt alors qu'il était annoncé du côté de Clermont.

- Pau Lopez a été officiellement prêté à Marseille par l'AS Rome.

- RMC annonce un intérêt de Lyon pour le gardien de l'Ajax, Andre Onana.

n'a pas encore prolongé à Naples nous informe. Le président du club ne semble pas stressé mais le PSG et le FC Barcelone seraient intéressés par le joueur italien. Et encore un peu plus maintenant, avec un titre européen décroché avec la Squadra.

- Si l'on en croit La Gazetta dello Sport, l'Atalanta ciblerait trois joueurs à savoir le défenseur Takehiro Tomiyasu, le milieu de terrain Teun Koopmeiners et l'attaquant Jeremie Boga.

- L'AC Milan pourrait recruter Tiemoue Bakayoko selon The Sun. Le joueur souhaiterait quitter Chelsea et aimerait rejoindre le club italien.

- Joaquin Correa pourrait bien rester à la Lazio selon La Gazette dello Sport. Le club italien est en froid avec un autre de ses joueurs, Luis Alberto. La Lazio souhaiterait donc se séparer de ce dernier et garder Correa dans ses rangs.