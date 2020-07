Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Le fil info

- 13h07: Selon le 10 Sport, Jonathan Ikoné pourrait faire ses valises cet été. Le néo-international français appartient à Lille qui peut se frotter les mains dans ce dossier. Plusieurs écuries s'intéressent au néo international comme Chelsea, Tottenham, Newcastle et l'Inter Milan. Acheté 5 millions d'euros en 2018, le Français vaudrait aujourd'hui entre 35 et 50 millions.

Chelsea have opened talks with Lille about the possibility of signing forward Jonathan Ikone, according toLe 10 Sport.

The 22-year-old, who earned a call-up to the France senior squad earlier in the campaign, is also reportedly interesting Tottenham, Newcastle and Inter Milan.

- 12h18: Hakim Ziyech ne perd pas de temps ! Le joueur marocain, signé 40 millions d'euros par Chelsea juste avant la crise du Covid-19, s'est entraîné pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers. Il va donc faire toute la pré-saison avec sa nouvelle équipe. Forcément, il ne pourra fouler la pelouse qu'à partir de la saison 2020/2021.

- 12h15: Aguero pourrait signer un nouveau bail avec Manchester City. Alors que Pep Guardiola s'apprête à perdre David Silva en fin de contrat, il pourrait arriver la même chose avec El Kun l'année prochaine. Selon The Daily Mirror, l'Argentin pourrait signer pour une saison de plus et parapher un contrat jusqu'en 2022. Le meilleur buteur de l'histoire de City n'a jamais caché son envie d'un jour revenir à l'Independiente, son club de coeur et d'enfance.

- 11h30; Neymar pourrait quitter le PSG cet été selon le journal L'Equipe. Le contrat de la star se termine en 2022 et Paris se verra bien récupérer une partie du butin investi il y a trois ans pour la star auriverde. Les Franciliens désirent tout miser sur Kylian Mbappe et recentrer le projet sur le numéro 7. Le contrat de KM7 expire également en 2022.

- 11h00: N'Golo Kanté serait suivi par plusieurs formations européennes. Selon la Gazzetta dello Sport, l'Inter serait très chaud à l'idée de recruter l'infatigable milieu de terrain de 29 ans. Antonio Conte connaît bien le joueur pour l'avoir eu sous ses ordres à Chelsea. Les Blues ont eux besoin de liquidités pour s'offrir un certain Kai Havertz.