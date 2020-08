Le fil info:





Les infos du matin:

© D.R. - Pieter Gerkens quitte Anderlecht ! Plus d'informations ici...

- Thomas Didillon a signé pour quatre ans au Cercle Bruges. Le gardien va ainsi se relancer après une année compliquée à Anderlecht.

- Marlos Moreno de Manchester City à... Lommel. Le Colombien, grand espoir signé en 2016, est prêté à Lommel SK, club partenaire du géant de Premier League.



© D.R. - Arsenal, porte de sortie pour Coutinho ? Le Daily Mirror voit ce transfert comme la "seule solution possible" pour Barcelone de se débarasser du milieu brésilien.

- Nuno Espirito Santo, l'entraîneur de Wolverhampton, réclame plus de joueurs après l'élimination de son équipe en Europa League. "C'est une petite équipe, nous devons être très fier et maintenant il faut prendre les bonnes décisions. Nous avons besoin de plus de joueurs pour nous aider."

- Tottenham a officialisé le transfert de Hojbjerg. Le milieu de terrain de 25 ans arrive de Southampton contre environ 20 millions d'euros.

© D.R. - Dani Ceballos sera peut-être un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Alors qu'Arsenal semblait confiant pour prolonger le prêt de l'Espagnol, les dirigeants merengues auraient changé d'avis et pourraient rapatrier l'international au club, après l'avoir fait pour Odegaard.



- Gareth Bale refuse de partir du Real, selon Sky Sports. Le Gallois ne veut pas se trouver de nouveau club et est prêt à attendre jusqu'à deux ans pour jouer son prochain match officiel, si nécessaire.

- Francis Coquelin passe sa visite médicale à Villareal, selon L'Equipe. Il signera dès qu'il aura rempli les formalités, et sera suivi par son coéquipier de Valence Dani Parejo.



© D.R. - L'AC Milan tient sa pépite. Il s'agit d'Emil Roback, un jeune attaquant de 17 ans qui vient d'Hammarby, en Suède. Pour l'anecdote, Hammarby IF est le club qui a lancé un certain... Zlatan Ibrahimovic, que Roback va donc rejoindre. Le montant de l'opération s'élève à deux millions d'euros.

- David Silva est quasiment un joueur de la Lazio. Selon Tancredi Palmeri, tout est réglé, et l'annonce se fera dès que Manchester City aura terminé sa campagne européenne. Les Italiens signent ainsi un gros coup sur le marché des transferts.

- Milan à soumis une première offre de 3 millions d'euros assortie d'une option d'achat de 35 millions à Chelsea pour le prêt de Tiemoué Bakayoko. Le joueur veut revenir au club après un premier prêt réussi.



© D.R. - Thiago probablement en route vers la Premier League. Bild a discuté avec Hansi Flick, entraîneur du Bayern, et celui-ci a déclaré: "Thiago souhaite un nouveau challenge, et à mon avis ça sera en Premier League".

- Waldschmidt, l'attaquant du SC Fribourg, a reçu de l'intérêt de Benfica. Le joueur doit maintenant choisir entre un top club du Portugal, qui joue la Ligue des Champions, ou rester à Fribourg où il aura plus de chance de se faire repérer par le sélectionneur de l'équipe national Joachim Low.



© D.R. - Castagne vers le Paris Saint-Germain en cas d'élimination ?

- Monaco annonce le départ de Glik, 32 ans, vers Benevento. Le joueur aura disputé 167 matchs pour le club de la principauté. Le club précise que le transfert s'élève à 3,5 millions d'euros.