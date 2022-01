Le fil infos:

Les infos du matin:

© D.R.

- Après le sacre des'est montré très déçu. Surtout, il n'a pas manqué de parler de son avenir:Des propos qui n'ont pas choquéSon prix est estimé à 25 millions d'euros sur Transfermarkt.

- Les indésirables sont toujours présents à Anderlecht. Mais certains d'entre eux ne devraient plus faire de vieux os au RSCA. Petit tour d'horizon ici !

- Dewaele est arrivé au Standard ce mercredi. Il vient compenser le départ de Fai à la CAN et celui de Siquet pour l'Allemagne. Voici son portrait.

- Charleroi est souvent déforcé après ses mercatos hivernaux. Et le départ de Nicholson pourrait confirmer cette tendance. Plus d'infos ici.

© D.R.

- Ce mercredia donné une interview à nos confrères de Sky Sports. Et il ne va pas par le dos de la cuillère. "Un sacré coup de pression qui fait beaucoup réagir outre-Manche. D'autant plus que le légendaire portugais a déjà été annoncé dans plusieurs autres clubs cet hiver.

- Rüdiger vit-il ses derniers moments à Chelsea? Buteur ce mercredi contre les Spurs en demi-finale de Carabao Cup (0-1), le défenseur allemand s'est exprimé à propos de son niveau de jeu. "C'est le meilleur moment de ma carrière. Je vois cela comme un chapitre. Et j'ai tellement apprécié mon chapitre à Chelsea." Une déclaration qui fait beaucoup parler en Angleterre car le défenseur de 28 ans est en fin de contrat et fortement convoité par le Real Madrid.



- Mauvaise nouvelle pour Sambi Lokonga à Arsenal. Alors qu'il joue moins ces derniers temps, plusieurs milieux de terrain sont associés aux Gunners. C'est le cas notamment de Gigi Wijnaldum qui ne s'est pas trop adapté à sa vie parisienne. Mais aussi Arthur de la Juventus. C'est ce qu'annonce Goal dans son édition du jour. "Des discussions ont eu lieu entre Arsenal et la Juventus au sujet d'Arthur, les Gunners explorant la possibilité de le signer en prêt jusqu'à la fin de la saison", précise le média. Le Brésilien viendrait compenser les pertes de Elneny et Partey à la CAN ainsi que le départ de Maitland-Niles à la Roma.

© D.R.

est convoité par Newcastle. Le Telegraph annonce que les Magpies ont formulé une offre de 45 millions d'euros pour le Brésilien du FC Séville. En Andalousie, le défenseur de 28 ans est devenu une pièce maîtresse de. Et l'un des meilleurs arrières du championnat. Les Sévillans ont refusé l'offre pour le moment et espèrent que les nouveaux riches payeront la clause libératoire de son joueur estimée à... 80 millions !

- La Real Sociedad sur les rangs de Juan Mata. Arrivé en 2014, le milieu offensif de 33 ans ne joue plus du tout chez les Red Devils. AS annonce que le président basque a rencontré le père du joueur et son agent la semaine dernière pour parler d'un éventuel transfert. Les dirigeants de San Sebastian ont également d'autres cibles pour se renforcer annonce le média espagnol.

© D.R.

- Coup de tonnerre à la Juve !, journaliste pour TyC Sports affirme quene souhaite pas prolonger à la Juve.annonce-t-il. Une petite bombe qui pourrait bouleverser l'effectif de la Vieille Dame. Le contrat de l'international argentin de 28 ans se termine en fin de saison.

- Loftus-Cheek est courtisé par la Juventus Turin selon Sky Sports. Objectif: remplacer Arthur qui est convoité par Arsenal (voir plus haut). Le joueur de Chelsea joue peu sous Tuchel. Il n'a disputé que 694 minutes depuis le début de saison en championnat. Soit 33% du temps de jeu possible. Pas assez au goût du milieu de terrain de 26 ans estimé à 20 millions d'euros.



© D.R.

- Vers un départ de? Très peu utilisé cette saison par Leverkusen, l'international allemand (5 sélections) est courtisé par le Genoa selon Kicker. Gianluca Di Marzio estime même que le milieu offensif, aussi brillant qu'inconstant, va bientôt passer sa visite médicale. Une information démentie par Kicker qui affirme cependant que les" et l'issue du transfert est".

© D.R.

- L'Equipe annonce qu'(OM) est poussé vers la sortie parPlusieurs clubs se sont montrés intéressés dont Valence.

© D.R.

quitte l'Italie et Cagliari. Destination l'Atletico Mineiro pour l'ancien lieutenant de Diego Simeone à l'Atletico Madrid. Il a signé jusqu'en 2022 au Brésil avec une possibilité de prolonger pour une saison supplémentaire.