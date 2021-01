Le fil info:

- OHL a confirmé l'arrivée du défenseur croatequi arrive en provenance de Cardiff où il était prêté par Leicester durant la première partie de saison.

- Majeed Ashimeru au RSCA, ce sera bientôt officiel. Plus d'infos ici.



- L'Antwerp a annoncé qu'il a conclu un accord de principe avec Ritchie De Laet pour une prolongation de contrat de deux ans et demi. Le défenseur de 32 ans sera dès lors lié au club du Bosuil jusqu'en 2023.

- Joao Klauss débarque au Standard, découvrez ici toutes les informations au sujet de son arrivée.

- Le Daily Record affirme qu'Ostende souhaiterait proposer un transfert permanent à Jack Hendry. Le jeune joueur était prêté au club par le Celtic. Reste à voir si le club écossais laissera partir son jeune talent.

- D'après le, le Borussia Dortmund serait en train de mettre en place un plan financier pour sécuriser. Le club allemand se méfierait de Manchester United.

- Le Bayern Munich pourrait prêté son jeune talent, Leon Dajaku d'après les informations de Sky Germany. L'Union Berlin et l'OGC Nice seraient attirés par le profil du joueur de 19 ans.

affirme que Liverpool serait intéressé parde Naples. Le président du club italien, Aurelio De Laurentiis, a fait comprendre qu'il n'avait reçu aucune offre pour le joueur serbe.

- Lamare Bogarde a paraphé son premier contrat pro avec West Ham. Il a fait ses débuts avec le club anglais, il y a quelques jours, contre Liverpool.

- Aston Villa serait impatient d'engager Ross Barkley selon le Daily Star. Le média britannique annonce que si Chelsea était d'accord dans un premier temps mais le club ne le serait plus maintenant.

- Avram Grant devrait faire son retour à Chelsea selon Sky Sports. Il devrait venir en aide à Frank Lampard sur demande du propriétaire du club, Roman Abramovitch.

- Selon ledevrait quitter le Real Madrid. Le joueur aurait un accord pour rejoindre Francfort dans le cadre d'un prêt pour le reste de la saison.

- D'après les informations publiées par The Sun, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur Sergio Aguero de Manchester City. Le joueur est également cité du côté du PSG.

- Erling Haaland serait proche du FC Barcelone. Le Norvégien devrait quitter le Borussia Dortmund durant le mercato d'été si l'on en croit les informations de OnzeTV3. Et son agent, qui n'est autre que Mino Raiola, aimerait l'envoyer au Camp Nou, selon le célèbre journaliste espagnol Oriol Domenech. Raiola entretient d'excellents rapports avec Joan Laporta, favori pour devenir le nouveau président du club.

nous rapporte qu'de Montpellier pourrait rejoindre l'Angleterre. L'attaquant du club français serait courtisé par Newcastle et Wolverhampton. Toutefois, Montpellier a fixé le prix du joueur à un peu plus de 15 millions d'euros.

- Steven Nzonzi est actuellement prêté par l'AS Rome au Stade Rennais mais il pourrait bien quitter la France prochainement. Sky Germany dévoile un intérêt d'Arsenal et d'Everton pour le joueur français.

- C'est sur Sky Italia que Kevin Strootman a annoncé quitter Marseille. Le Néerlandais est présent en Italie où il devrait s'engager avec le Genoa.

- Naples demanderait un peu plus de 100 millions d'euros pour. Le joueur serait ciblé par Manchester United et Liverpool selon

- L'Atalanta ne souhaiterait pas le départ de Papu Gomez et aurait mis son veto d'après Sky Italia. Une situation étranger car les relations entre le joueur et le club ne seraient plus très bonnes.

- Sky Italia nous informe que Parme serait proche d'engager Kévin Malcuit et Adam Ounas de Naples.

- Le Genoa aurait reçu une offre du Club de Bruges pour Lasse Schöne si l'on en croit les informations de Sky Italia. Le joueur danois a été mis sur la liste des départs par le club italien.