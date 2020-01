Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous hivernal à ne pas manquer.

© D.R. - Ndongala de plus en plus proche d'un départ. L'attaquant de Genk a annoncé hier sur Instagram qu'il quittait le Limbourg. Les médias turcs l'envoient à Kasimpasa pour un montant avoisinant 1,5 million d'euros.

- Jonathan David est très convoité. France Football et L'Équipe annoncent un intérêt de plusieurs grands clubs pour l'attaquant canadien de La Gantoise. Porto, l'Ajax et Lyon seraient sur la piste du joueur estimé à 20 millions d'euros par les Buffalos.

- Vercauteren croit en Vanden Borre. Le coach d'Anderlecht a expliqué que son retour était "possible mais pas certain". Plus d'infos ici.

© D.R. - Thomas Lemar pourrait rebondir du côté de Wolverhampton. Selon Mundo Deportivo, l'international français pourrait faire l'objet d'un prêt avec option d'achat chez les Wolves.

- Le journaliste Nicolo Schira évoque un intérêt de Tottenham pour le buteur polonais Krzysztof Piatek, qui doit désormais affronter la concurrence d'Ibrahimovic à l'AC Milan.

- Gedson Fernandes en route vers les Spurs. Le jeune Portugais de Benfica devrait rejoindre le club londonien sous la forme d'un prêt de 18 mois d'après les informations de SkySports.

© D.R. - Xavi ne retournera pas à Barcelone cet hiver. Selon Mundo Deportivo, la légende blaugrana aurait refusé de quitter son poste d'entraîneur d'Al-Sadd dès maintenant et préférait attendre le mois de juin pour retourner dans son club de cœur. Ronald Koeman aurait également refusé le poste selon la presse catalane. RAC1 annonce que les Barcelonais pourraient se tourner vers Mauricio Pochettino malgré les déclarations du technicien qui a toujours clamé qu'il n’entraînerait jamais le Barça.

© D.R. - En manque de temps de jeu à Barcelone, Jean-Clair Todibo devrait être prêté jusqu'à la fin de saison à Schalke 04 selon les médias espagnols et allemands.

- L'avenir de Achraf Hakimi incertain. Prêté à Dormtund, l'international marocain devrait retourner au Real Madrid cet été, à moins que les bonnes relations entre les deux clubs permettent au joueur de rester en Allemagne. Kicker annonce ce matin que le Bayern, également intéressé, n'a aucune chance dans ce dossier.

© D.R. - Ashley Young proche de l'Inter. En fin de contrat en juin prochain, le latéral mancunien voudrait rejoindre le club intériste dès cet hiver malgré une proposition de prolongation de contrat du board anglais.

- Diego Demme rejoint le Napoli. Le milieu de terrain allemand quitte le RB Leipzig pour une somme estimée à 12 millions d'euros, hors bonus.

- Mattia Caldara quitte le Milan AC pour retourner à l'Atalanta sous forme d'un prêt de 18 mois, assorti d'une option d'achat.

- Selon La Gazetta dello Sport, Christian Eriksen a un accord pour rejoindre l'Inter Milan à la fin de son contrat. Tottenham réclame 17 millions de livres pour laisser partir l'international danois dès le mois de janvier.

© D.R. - Relégué sur le banc depuis l'arrivée de Robert Moreno sur le banc de Monaco, Islam Slimani aurait des envies de départ. Selon L'Équipe, l'international algérien voudrait déjà quitter le Rocher. Aston Villa est sur les rangs.

© D.R. - Ryan Babel retourne à l'Ajax. L'ailier néerlandais est prêté jusqu'à la fin de saison dans son ancien club par Galatasaray.

- Steven Nzonzi devrait également quitter Galatasary. Le champion du monde a confirmé à Téléfoot qu'il ne resterait pas à Istanbul. Lyon, le Celta Vigo et des écuries chinoises seraient sur la piste du milieu de terrain.