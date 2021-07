Le fil info:

- Lille s'intéresse à un Standarman, découvrez ici de qui il s'agit.

- Faiz Selemani ne devrait pas rester en Belgique selon son agent. Le joueur est toujours présent à Courtrai mais serait notamment dans le viseur de club français et turcs.

- Selon nos informations, Corentin Fiore ne devrait pas s'engager avec Seraing. Blessé, l'ancien joueur du Standard, n'a pas eu l'occasion de se montrer et le club a besoin de joueurs fit dès la reprise.

- Selon Het Nieuwsblad, le Beerschot aurait contacté l'entourage de Benito Raman. Le joueur a vécu une saison compliquée avec Schalke04 en Allemagne et pourrait se relancer en Belgique.

devrait quitter le Borussia Dortmund selon le. Le joueur devrait bientôt passer ses tests médicaux à Manchester United.

- Le Bayer Leverkusen a annoncé sur ses réseaux sociaux l'arrivée de Mitchel Bakker en provenance du PSG.

- Le club de Leeds a confirmé le prêt de son gardien,. Il rejoint Elche pour une saison.

- Selon The Sun, Manchester City ne souhaiterait plus attirer Antoine Griezmann mais préférerait se concentrer sur Harry Kane et Jack Grealish.

- L'attaquant de Manchester City, Gabriel Jesus, serait sur les petits papiers de la Juventus qui souhaiterait renforcer son secteur offensif, selon le Daily Mail.

- D'après The Sun, Chelsea préparerait une grosse offre pour s'offrir les services d'Erling Haaland. Le club anglais serait prêt à mettre 175 millions d'euros sur la table pour le Norvégien.

- L'Atlético Madrid a annoncé la signature de. Le milieu débarque en provenance de l'Udinese.

- Le gardien Mathew Ryan (passé par le Club de Bruges et Genk) a rejoint la Real Sociedad, après qu'un accord a été conclu avec Brighton.

- Le Daily Mail rapporte que Raphaël Varane pourrait quitter le Real Madrid. Le média affirme que le Français pourrait rebondir du côté de Manchester United. Le PSG serait également intéressé par le défenseur.

- L'AS Monaco a officialisé l'arrivée d'. Le jeune allemand arrive en provenance du FC Cologne.

- Le PSG pourrait bien se séparer d'Alphonse Areola. L'Equipe affirme que le joueur serait sur le départ et que West Ham aimerait attirer le gardien. Seulement le club français souhaiterait vendre le joueur alors que le club anglais préfère un prêt.

- Selon L'Equipe, Luan Peres devrait bientôt passer sa visite médicale à Marseille. L'OM aurait déboursé 4,5 millions d'euros pour le défenseur brésilien de Santos.

- D'après les informations dude Naples serait la cible prioritaire de Rafael Benitez et d'Everton. Les deux hommes se connaissent et sont croisés du côté de Naples.

- La Juventus se serait renseignée concernant Jorginho d'après The Sun et l'agent du joueur. Reste à voir si Chelsea est prêt à se séparer de son joueur.

- Olivier Giroud devrait débarquer jeudi à Milan pour parapher son contrat selon Sky Italia. L'AC Milan et Chelsea auraient trouvé un accord.

- L'Inter Milan aurait mis un terme à sa collaboration avec Joao Mario qui serait libre de tout contrat si l'on en croit les infos de Sky Italia.

a trouvé un nouveau club au Koweit. Plus d'infos ici

- Selon Sky Italia, Dalbert Henrique de l'Inter Milan serait ciblé par le club truc de Trabzonspor.