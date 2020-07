Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

Le fil info

- Vers un échange Gerkens- Govea ? Plus de détails ici.

- Kouyaté prêt à revenir au Sporting... d'ici deux ou trois ans. Pour découvrir l'interview complète, c'est par ici.

- Un défenseur d'Anderlecht rentre de prêt plus tôt que prévu. Cliquez ici pour voir de qui il s'agit.

- Plusieurs éléments virtonais, des cadres essentiellement, ont en effet envoyé des courriers pour être libéré de leurs obligations en Gaume. La fédération a accepté pour Manu Angiulli, la même décision devrait suivre pour les autres dans les prochains jours. Manu Angiulli, Guillaume François, Raphaël Lecomte, Anthony Moris et sans doute d’autres devraient ainsi être libéré de leur contrat gaumais et seront libres de s’engager ailleurs. La route vers l’Union Saint-Gilloise semble ouverte pour plusieurs d’entre eux d’ailleurs. La direction gaumaise n’a pas tardé à réagir et annonce avoir déjà lancé des procédures contre ses joueurs pour réclamer "une indemnité de rupture prévue par la loi de 1978 sur le contrat de travail."

- Steven Gerrard en Championship ? C'est en tout cas le grand souhait de Steve Lansdown, propriétaire de Bristol City, selon l'Express. L'objectif est d'attirer la légende de Liverpool pour monter en Premier League.

- City veut prolonger Agüero. L'Argentin est sous contrat jusqu'en 2021 mais les Citizens souhaiteraient prolonger le séjour du meilleur buteur de l'Histoire du club durant au moins une saison supplémentaire, d'après le Mirror.

- Nicolo Zaniolo intéresse Mourinho. Le milieu italien de la Roma, de retour sur les terrains après une grave blessure, plaît aux Spurs, à en croire la Repubblica. Les Romains demandent 70 millions pour le joueur, qui souhaiterait cependant rester en Italie.

- Dembélé veut triompher au Barça. Envoyé du côté d'Old Trafford en cas d'échec des négociations avec Sancho, l'attaquant français aurait exprimé son souhait de rester en Catalogne, d'après ESPN. Les Catalans, par contre, ne seraient pas contre un départ du champion du monde.

- Le Barça souhaite faire venir Ndombele. Après avoir transféré Pjanic, les Catalans songent maintenant au milieu des Spurs pour renforcer le noyau la saison prochaine, selon le Daily Star.

- Kanté- Conte, les retrouvailles ? Les deux hommes ont travaillé ensemble à Chelsea, et l'actuel tacticien de l'Inter voudrait le faire venir en Lombardie, à en croire la Gazzetta dello Sport. Les Blues seraient prêts à vendre le joueur pour 80 millions et, même si le Real Madrid semblait en pole pour attirer le milieu de terrain, Conte veut faire le forcing pour s'offrir les services du Français de 29 ans.

- Garay en Italie ? Annoncé du côté de Benfica suite à son départ de Valence, l'ancien international argentin plairait à l'Inter et la Roma selon Superdeporte.

Arda Turan, direction la Bundesliga 2 ? L'ancien joueur de l'Atletico et du Barça, devenu indésirable à Istanbul Basaksehir, pourrait faire ses valises pour découvrir le championnat allemand. C'est en tout cas le souhait de Kenan Koçak, entraîneur d'Hanovre, dans une interview accordée à TRT SPOR.