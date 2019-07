Pour tout connaître de l'actualité du marché des transferts (rumeurs et officialisations), notre journal du mercato est le rendez-vous estival à ne pas manquer.

De nombreux mouvements sont à attendre cet été, tant en Belgique qu'à l'étranger. Chez nous, Anderlecht chamboulera son effectif, ce qui a déjà été fait par le Standard, tandis que Bruges et Genk prépareront la lutte pour le prochain titre en essayant de garder leurs meilleurs éléments tout en réussissant de bonnes affaires. Pendant ce temps, à Charleroi, l'ère Mazzù s'achève et l'effectif devrait également s'en ressentir.

A l'étranger, le Real Madrid cherchera à encadrer Eden Hazard au mieux tandis que d'autres Diables rouges pourraient changer d'air.







Les infos de ce samedi

- 18h45: à l'Inter, on se veut optimiste concernant l'arrivée de Romelu Lukaku ! Interrogé avant un match amical face à Lugano, le directeur sportif Beppe Marotta s'est déclaré "optimiste pour tout", lorsqu'un journaliste lui a demandé quel était son état d'esprit concernant le transfert du Diable rouge. De son côté, Solskjaer a admis ce samedi ne pas savoir si Lukaku resterait à Manchester United. "Nous verrons en début de saison mais nous n'avons pas eu d'offre ferme à ce jour", a-t-il toutefois fait savoir. Avant d'annoncer que le club communiquerait la semaine prochaine au sujet de l'attaquant belge. Affaire à suivre...



- 18h40: Jeison Murillo, le défenseur colombien de Valence, est prêté à la Sampdoria !



- 17h40: Sky Sports l'annonce: le Bayern Munich souhaite s'offrir Kieran Trippier, l'international anglais de Tottenham !



- 17h20: Fekir sur le départ ? Ce serait la tendance du moment, selon Canal+ qui assure qu'il n'a que 10% de chance de rester à Lyon au delà de cet été...



- 16h05: Mauro Icardi n'accompagnera pas l'Inter Milan lors de la tournée asiatique ! Voilà qui confirme la tendance de son départ...



- 15h25: c'est officiel pour Manolas à Naples !



- 15h20: Kia Joorabchian, l'agent de, a expliqué à nos confrères de RMC, que le discours du Barça n'était pas clair concernant son poulain. Coutinho s'est en effet vu certifier que le club comptait sur lui mais, en coulisses, un échange avec Neymar est envisagé. L'agent du brésilien réclame donc des éclaircissements par médias interposés...- 14h40: West Ham ne parviendra pas à enrôler(qui va quitter le Celta Vigo pour Valence) compte activer son plan B en attaque: Borja Iglesias (Espanyol Barcelone). Le transfert pourrait approcher les 30 millions d'euros.- 13h30:(Milan AC) serait sur les tablettes de la Roma, qui doit renforcer son secteur offensif.- 12h15: Alors qu'il profite de la fin de ses vacances,ne devrait pas remettre le cap sur Watford mais sur Lille. Intéressé de longue date par le profil du gaucher qui cadre parfaitement avec un projet de jeu qui se repose notamment beaucoup sur les transitions rapides vers l'avant, le vice-champion de France en titre est sur le point de trouver un accord avec le club anglais dans une opération qui devrait tourner autour des 15 millions d'euros. Le joueur, lui, a déjà trouvé un terrain d'entente avec un club où il découvrira la Ligue des Champions.- 11h45: Sky Italy est affirmatif:à la Juve, c'est une question d'heures. Les derniers détails se règlent en ce moment-même entre la Juve et l'Ajax.- 11h10:va quitter Manchester City pour rejoindre Everton, si on en croit la BBC. L'affaire pourrait se conclure pour 11 millions d'euros.- 11h:est arrivé à Naples pour y passer sa visite médicale. Le défenseur grec arrive de l'AS Rome.- 10h15: Aurelio De Laurentiis, président de Naples, a déclaré dans une interview à Sky Sports qu'il attendait des sacrifices de la part du Real dans le dossier: "Ils devraient considérer qu'il n'est pas bon de garder un joueur contre son gré". Le message est passé...- 9h55: l'Evening Standard annonce qu'Arsenal espère récupérer 10 millions d'euros pour- 9h35: la sagarisque de se prolonger. Cette fois, l'Atlético affirme avoir les preuves nécessaires pour contraindre le Barça à payer son ancienne clause libératoire de 200 millions d'euros. Affaire à suivre...- 9h15: le Daily Mirror l'affirme : Manchester United a fixé un prix pour. Il est de 200 millions d'euros. Reste à savoir si le Real est prêt à dépenser cette somme... le Telegraph annonce de son côté quedevrait coûter 100 millions d'euros à l'Inter si le club lombard veut l'arracher à ManU.- 8h50:, le défenseur de Benfica, est suivi de près par Arsenal selon le Daily Mail.- 8h: Sans club depuis la fin de son contrat à Barcelone,est en contact avancé avec Al Arabi, au Qatar. Plus d'infos ici