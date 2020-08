Le fil info:





Les infos du matin:

© D.R. - Ronald Vargas et Renato Neto signent à Deinze, fraîchement monté en D1B. Le deux ex-Ostendais sont des habitués de la Pro League, le premier étant passé par Bruges et Anderlecht et le deuxième ayant été champion avec Gand en 2015.



- Eupen transfère un double vainqueur de la Ligue des Champions ! Il s'agit d'Adriano Correia, qui a porté les couleurs du Barça durant six ans.

© D.R. - Selon le Daily Mirror, Manchester United aurait fait une approche pour Ansu Fati, la pépite barcelonaise.



- Manchester City serait entré dans la course pour Thiago Alcantara, selon SportBild. Les Citizens proposeraient plus d'argent que Liverpool pour son transfert.



- Ismaila Sarr a déclaré, dans une interview pour un média sénégalais, que "tout le monde aimerait jouer pour Liverpool". Pour rappel, l'ailier a reçu beaucoup d'intérêt cet été mais Watford en demande 55 millions d'euros.

- Jack Graelish va avoir une discussion cruciale avec son président dans les prochains jours. L'Anglais souhaite rejoindre un plus grand club et Manchester United est intéressé.



- Les Red Devils vont aussi entamer les négociations avec Paul Pogba pour une prolongation de contrat dès que la campagne d'Europa League se termine.



© D.R. - Valence pense à Pepe Reina pour remplacer Cillessen. Le gardien néerlandais est en partance, selon Mundo Deportivo, mais le club a déjà trouvé son remplaçant. À 37 ans, l'Espagnol est encore en forme et pourrait arriver chez les Blanquinegros.

- Dani Parejo signe à son tour à Villarreal. Avec Coquelin, le sous-marin jaune va donc reformer la paire du milieu que Valence alignait la saison passée.

© D.R. - La Juventus a approché Arsenal quant à un échange entre Alexandre Lacazette et un joueur de l'effectif transalpin. C'est Calciomercato qui l'annonce, mais l'identité du joueur qui ferait le chemin inverse n'a pas été révélée.



- Un échange entre Torreira et Amadou Diawara ? C'est, selon la Gazetta Dello Sport, ce que va proposer l'AS Roma à Arsenal.



- Koulibaly, peut partir si une offre de 70 millions atterrit sur la table de Naples. C'est ce qu'annonce la Gazetta Dello Sport. Manchester City serait très intéressé par le joueur.

© D.R. - Leverkusen fait aussi les yeux doux à Lazaro. Malgré sa saison ratée à l'Inter puis à Newcastle, Lazaro reçoit beaucoup d'intérêt en Allemagne. Après Leipzig et Glabach, c'est le Bayer qui voudrait signer l'ailier, selon Kicker.